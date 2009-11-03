میلاد غریبی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، در مورد گلزنی اش در دیدار با هلند که باعث صعود تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان به مرحله حذفی این مسابقات شد، گفت: پس از آنکه متوجه شدم در ترکیب اصلی قرار دارم، احساس می کردم در این دیدار گل بزنم اما هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم چنین گل مهمی را به ثمر برسانم.

وی در مورد اینکه چرا پس از گلزنی خوشحالی اش را با مهدی غفاری تقسیم کرد، اظهار داشت: شب پیش از بازی آقای غفاری به من اطمینان داد در این دیدار گل می زنم به همین دلیل پس از گل زدن شادی ام را با مربی تیم تقسیم کردم.

مهاجم تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان با بیان اینکه گلش را به مردم شهرگچساران و همه ایرانی ها تقدیم می کند، خاطرنشان کرد: بازی با هلند بسیار سخت و نفسگیر بود اما بازیکنان ایران برای رسیدن به این پیروزی که بسیار مهم و ارزشمند بود با جان و دل در زمین بازی کردند و در نهایت هم به افتخار بزرگی دست یافتند.

غریبی همچنین تصریح کرد: بازیکنان تیم پس از این پیروزی روحیه بسیار بالایی را بدست آورده اند و با همین روحیه، انگیزه و جنگندگی می توانند در هر میدانی سربلند باشند.

وی در مورد دیدار با اروگونه تاکید کرد: ما به همه حریفان احترام می گذاریم اما تیمی که می خواهد قهرمان جهان شود، باید در هر دیدار و مقابل هر حریفی پیروز شود. ما در دیدار با اروگونه هم با قدرت به میدان رفته و برای رسیدن به پیروزی تمام تلاشمان را انجام می دهیم.

مهاجم تیم فوتبال زیر 17 سال کشورمان در پایان در خصوص اینکه اگر در دیدار با اروگوئه هم به میدان برود، بار دیگر گل می زند، گفت: من کاملا آماده ام و اگر مربیان به من اعتماد کنند، بار دیگر با قدرت در میدان حضور پیدا می کنم، ضمن اینکه اگر هم بازی نکنم از سایر نفرات برای رسیدن تیم به پیروزی حمایت خواهم کرد.

دیدار تیم های فوتبال نوجوانان ایران و اروگوئه روز پنجشنبه هفته جاری در شهر کالابار نیجریه برگزار می شود.