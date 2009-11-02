"الفبای فلسفه" تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده این کتاب می‌کوشد به شکلی روشن و راهگشا خواننده علاقه‌مند را با فلسفه و چند و چون آن آشنا کند. او در هر فصل به یکی از حیطه‌های فلسفه می‌پردازد و مهم‌ترین مسائل و نظریه‌های آن حیطه را بررسی می‌کند.

در این کتاب پرسش‌هایی از این دست مطرح و بررسی می‌شوند: فلسفه چیست؟ آیا می‌توانید وجود خداوند را به اثبات برسانید؟ چگونه در گستره اخلاق، درست را از ناردست تشخیص می‌دهید؛ آیا گاهی باید از قانون سرپیچی کنید؟ آیا جهان واقعاً به همان صورتی است که تصور می‌کنید؟ آیا می‌دانید که راه و رسم علم چگونه است؟ آیا ذهن شما جدا از بدن شماست؟ آیا می‌توانید هنر را تعریف کنید؟ فلسفه نوعی فعالیت است: طریقی برای تفکر دربارة انواع معینی از پرسش‌ها. فلاسفه نوعاً با استدلال سر و کار دارند. آنها یا استدلال‌هایی را از پیش خود می‌آورند یا استدلال‌های دیگران را در بوته نقد می‌گذارند، یا به هر دو کار دست می‌زنند.

از نایجل واربرتون پیش‌تر آثار کلاسیک فلسفه توسط مسعود علیا ترجمه و منتشر شده است.

