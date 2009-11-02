تب برفکی سالانه 700 میلیارد ریال به صنعت دام آذربایجان غربی خسارت می زند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهرام دیلمقانی پیش از ظهر دوشنبه در آیین آغاز به کار کارگاه منطقه ای آموزش تب برفکی در ارومیه افزود: آذربایجان غربی پرخطرترین منطقه در خصوص شیوع و بروز بیماری تب برفکی در کشور به شمار می رود که در صورت عدم اجرای برنامه های مراقبت و پیشگیری شاهد خسارات فراوانی در این زمینه خواهیم بود.

وی موقعیت استراتژیکی استان به دلیل مجاورت با کشورها خارجی از جمله ترکیه، عراق و نخجوان به دلیل ضعف سیستمهای کنترل و مراقبتی در این کشورها، تردد بی رویه و غیر قابل کنترل دامهای قاچاق از مرزهای استان را از عمده دلایل پرخطر بودن استان برای شیوع و بروز این بیماری عنوان کرد.

دیلمقانی در ادامه با بیان اینکه 5.9 درصد از جمعیت گاوی و 5.96 درصد از جمعیت گوسفندی کشور متعلق به آذربایجان غربی است، خاطرنشان کرد: این امر ضرورت مبارزه، کنترل، پیشگیری و مراقبت از این بیماری در استان به همراه حراست از صنعت دامی آذربایجان غربی را دوچندان می کند.

وی با اشاره به اینکه از سال 1381 واکسیناسیون فراگیر و سراسری در جمعیت دامی استان همزمان با سراسر کشور آغاز شده است، بیان داشت: به منظور ایجا ایمنی یکنواخت با فاصله چهارماه سالیانه سه نوبت به صورت کاملا رایگان دام ها بر علیه بیمارها واکسینه می شوند.

دیلمقانی با اشاره به اینکه 90 درصد از جمعیت دامی استان تحت پوشش طرح واکسیناسیون دامی است، بیان داشت: مرحله 19 واکسیناسیون تب برفکی در استان به اتمام رسیده و در ماه های آتی مراحل بعدی آغاز می شود.

وی گفت: همچنین از سال 1387 شبکه ملی مراقبت فعال بیماری تب برفکی با پوشش چهاردرصد دامداریهای اپیدمیولوژیک در هر ماه در سطح کشور از طریق سامانه اطلاعات جغرافیایی به اجرا گذاشته شده است.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به پروژه EU-FMD در غالب همکاری با FAO و کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا که این کارگاه بخشی از این پروژه است که با سه هدف مبارزه با تب برفکی از طریق افزایش و ساماندهی مراقبت بیماری و گسترش سیستم مراقبت فعال از طریق سیستم سامانه اطلاعات جغرافیایی بیماری دامی، تقویت توان آزمایشگاهی و ارتقای سطح کیفی آزمایشگاه تشخیص تب برفکی و نیز ارتقای دانش و مهارت کارشناسان دامپزشکی فعال در سیستم مراقبت بیماری تب برفکی برگزار می شود.

دیلمقانی با بیان اینکه بیماری تب برفکی بیماری عفونی و به شدت واگیردام است، گفت: متاسفانه به لحاظ شدت خسارات اقتصادی بر صنعت دام، سرعت انتشار و شدت عفونت زایی جزو مهمترین بیماریهای ویروسی دان به شمار می رود که باید برای مقابله با آن برنامه ریزی اساسی صورت گیرد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی هم در این مراسم با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان گفت: آذربایجان غربی در سالهای گذشته با وجود هم مرز بودن با کشورهای خارجی و شیوع بیماری آنفولانزای حاد پرندگان در این کشورها توانست به خوبی این بیماری را کنترل کند.

ابراهیم حقجو در ادامه با اشاره به اهمیت بالای صنعت دامداری در استان خواستار حمایت همه جانبه و همکاری های اصولی برای مبارزه با بیماریهای دامی در استان شد.