یوم الله 13 آبان محدود به زمان و قشر خاصی نیست/ لزوم حضور جدی در راهپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در گردهمایی هفتگی جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار در مسجد امام (ره) گفت: 13 محدود به زمان و قشر خاصی نیست و روزی است که تغییری در راهبردهای انقلاب اسلامی ایجاد نمی شود.

وی با بیان اینکه سه مقطع تاریخی اصلی در کشور ما وجود دارد: تبعید امام خمینی (ره) در پی اعتراضات ضد امپریالیستی در سال های 42 و 43، کشتار دانش آموزان در سال 1357 در دانشگاه تهران و در پایان 13 آبان سال 1358 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که توسط دانشجویان خط امام شکل گرفت و این روز یکی از نقاط عطف و تعیین کننده روابط بین ایران و آمریکاست.

وی در ادامه افزود: ایران در دوران جنگ سرد، قلمرو استراتژیک آمریکا بود و آنها اعتقاد داشتند که با بوجود آمدن انقلاب در ایران این قلمرو دیگر وجود نخواهد داشت و اینچنین نیز شد به طوریکه با بوجود آمدن انقلاب اسلامی در سال 57 عملا ایران از استراتژی آمریکا خارج شد و باعث نگرانی آنها گردید. به طور کلی در خاورمیانه 2 راهبرد اساسی وجود دارد: 1- آمریکا 2- جمهوری اسلامی ایران؛ این بدان معنی است که آمریکایی ها در طرح جدیدشان که خاورمیانه بزرگ است، 36 منطقه استراتژیک تحت سیطره خود را ایجاد کرده اند و محور آنها را نیز اسرائیل خائن قرار دادند و کشورها بر اساس دوری و نزدیکی سیاسی به اسرائیل دارای تعاریف خاصی هستند. در سمت دیگر ایران قرار دارد که با توجه به چشم انداز 20 ساله تا چند سال دیگر قدرت اول منطقه خواهد شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اسرائیل هم یک موضوع انحرافی است که به خاورمیانه تحمیل شده به طوریکه از سال 1917 که تصمیم به تشکیل یک کشور یهودی گرفته شد 3 منطقه جهت استقرار آنها در نظر گرفته شد، آرژانتین به دلیل کثرت جمعیت یهودی نشین در آنجا، ایالات متحده آمریکا و منطقه خاورمیانه و فلسطین که این آخرین جهت جلوگیری از بوجود آمدن یک امپراطوری اسلامی، در سال 1948 انتخاب گردید.

از این سال و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در هر دهه شاهد یک جنگ بین اعراب و اسرائیل بودیم ولی بعد از آن و با شروع جنگ تحمیلی به ایران ورق برگشت و اسرائیل با کشورهای عربی به توافق رسید به طوریکه این توافق را در جنگ های 33 و 22 روزه در فلسطین اشغالی شاهد بودیم. تشکیل جمهوری اسلامی در حقیقت مقابله با تفکر حاکمیت اسرائیل بر منطقه بود که این موضوع برای آمریکایی ها خیلی گران تمام شد.

وی افزود: آنها تا وقتی نتوانند ایران را وارد قلمرو استراتژیک خود کنند در مذاکرات از روش یک بام و دو هوا استفاده می کنند باید توجه داشت که مذاکرات ما با آنها هیچ گاه برای ایجاد رابطه نبوده است مثل مذاکرات عراق و افغانستان، زیرا آنها به دنبال ماندن طولانی مدت در منطقه هستند و این درست بر خلاف نگرش جمهوری اسلامی ایران است. متاسفانه این روزها در جهان اسلام صداقت وجود ندارد و دولت های عربی با دادن باج های کلان به آنها باعث قوت گرفتن آنها در منطقه می شوند.

فلاحت پیشه گفت: اگر آمریکایی ها به خونخواهی 11 سپتامبر به ایران حمله کردند چرا به کشوری مانند عربستان حمله نشد که در واقع پایگاه این حمله تروریستی بود آنها با ترساندن کشورهای عربی و با جا انداختن این طرز تفکر به دلیل نبودن دموکراسی در آن کشورها، آنها را مجبور به دادن امتیازهای فراوانی نمودند به طوریکه سران کشورهای اسلامی مانند اردن و مصر از طرح خاورمیانه بزرگ استقبال کردند. آنها از ترس کشورهای عربی استفاده کردند و مثلث مصر، عربستان و اردن را تشکیل دادند تا در مقابل مواضع ایران موضع گیری کنند. ولی در سمت مقابل ایران با ایستادگی هر چه تمامتر بر روی مواضع خود و اعتقاد به ایجاد حکومت های مردمی در کشورهای دیگر هیچگاه ادامه دهنده راهبردهای آمریکا نبوده است.

وی ضمن اشاره به مذاکرات اخیر هسته ای گفت: نگرانی من این است که این طرح به روشی دیگر به تعلیق برنامه هسته ای منجر شود. بر اساس این توافقنامه پیشنهادی، کشورهای طرف قرار داد با ایران قصد دارند عملا هشتاد درصد سوخت هسته ای که در ایران با غنای 3.5 درصد تولید شده است را از ما بگیرند و به اورانیوم با غنای 20 درصد تبدیل کرده و به ما بازگرداند. در حال حاضر بر خلاف مقررات آژانس، صادرات اورانیوم خام از سوی کشورها به ایران ممنوع شده است و مابخش عمده اروانیوم به کار رفته در فعالیت های هسته ای را به سختی از معادن خودمان استخراج می کنیم و این در حالی است که کشورما از نظر معادن اروانیوم غنی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: کشورهای غربی تلاش دارند بر اساس این توافقنامه سوخت اورانیوم 3.5 درصدی را از ایران بگیرند و اتفاقی که عملا رخ می دهد این است که ما دیگر اورانیومی نداریم که چرخه سوخت هسته ای خود را با آن بگردانیم و این به معنای تعلیق فعالیت هسته ای ایران است.

فلاحت پیشه گفت: این در صورتی است که بر اساس ماده 3 اساسنامه آژانس انرژی اتمی، کشورهای عضو باشگاه های هسته ای موظف هستند در ازای پایبندی ایران به مقررات آژانس و NPT سوخت مورد نیاز تاسیسات هسته ای ایران را به عنوان یک عضو این باشگاه، تامین کنند، لذا کاری که قرار است بر اساس این توافقنامه صورت بگیرد یعنی دریافت سوخت از یک کشور در ازای ارائه سوخت با غنای بیشتر بدعتی در تاریخ مناسبات آژانس خواهد بود.

وی یادآور شد: در سال 1990 نیز که ما سوخت خریداری کردیم، چیزی در قبال آن تحویل ندادیم.

نماینده اسلام آباد غرب تاکید کرد: پیشنهاد این توافقنامه حتی برگشت به سال 1990 نیز نیست چون ما امروز دارای اورانیوم غنی شده در داخل کشور هستیم و این حق مسلم ماست که اگر به ما سوخت هسته ای ندهند ما همین اورانیوم داخل کشور را تا میزان 20 درصد غنی کنیم تا فعالیت هسته ای مان تعلیق نشود. طبق روال مناسبات هسته ای، به اندازه ای که فناوری هسته ای یک کشور به ویژه در تولید سوخت هسته ای توسعه بیابد، به همان اندازه، توان چانه زنی آن کشور برای کسب دستاوردهای هسته ای افزایش می یابد به گونه ای که عقب نشینی های چند ساله آژانس و گروه 1+5 در قبال ایران، حاصل دستاوردهای هسته ای ماست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: پیشنهاد عملیاتی من این است که جمهوری اسلامی ایران یا سوخت هسته ای کامل را بدون ما به ازایی از دیگر کشورها خریداری کند یا اینکه به سمت غنی سازی سوخت به بالای 3.5 درصد تا 20 درصد حرکت کند.

وی افزود: یا اگر قرار است سوخت 3.5 درصد غنی شده را از ما بگیرند تا 20 درصد غنی کننده، آژانس تضمین کند صادرات اورانیوم خام از سوی کشورها به ایران هیچ ممنوعیتی نداشته باشد و به عبارتی منع فروش اورانیوم خام به ایران برداشته شود. طراحان دور جدید مذاکرات هسته ای با ایران، امیدوارند با این روش نوعی تعلیق محترمانه را به برنامه هسته ای ایران تحمیل کنند در حالی که ایران می تواند از موضع برتر صحبت کند و اگر سوخت راکتور تهران تامین نشود، می توانیم اورانیوم 3.5 درصد غنی شده را با فناوری خود و بر اساس قوانین به میزان 20 درصد غنی سازی کنیم.

نماینده اسلام آباد غرب در مجلس در پایان گفت: در کشور ما شخصی وجود ندارد که نگاه ملی به روز 13 آبان را تحریف کند و با دادن شعارها و رفتارهای جدید باعث خوشحالی قدرت ها شود زیرا آنها فقط در پی تجزیه ایران هستند و اغتشاشات مرزی ایجاد کنند و در کل می خواهند طرح سال 1961 که تشکیل یک کشور سنی نشین در دل ایران است را اجرا کنند. حتی پس از جنگ عراق و افغانستان می خواستند ایران را وارد یک جنگ فرقه ای کنند. در خاتمه به دوستانی که در انتخابات پیروز نشده اند توصیه دارم با یک حضور جدی در این روز ملی باعث سرخوردگی امپریالیست جهانی گردند.