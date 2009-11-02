عملیات مرمتی مساجد آذربایجان شرقی در فصل بارندگی ادامه داشته باشد

:به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مساجد تاریخی بازار تبریز گفت: سردی هوا و بارندگی های فصلی مانعی برای ادامه روند مرمتی مساجد تاریخی نیست و مرمتگران چیره دست و استادکاران حاضر در این پروژه ها با توجه به وضعیت اقلیمی محل مورد نظر را برای مرمت آماده می کنند.

وی با اشاره به مساجد در حال مرمت در سطح استان گفت: در سالهای اخیر تاکید فراوانی برای مرمت و نگهداری از مساجد تاریخی صورت گرفته به شکلی که تنها در سال 1387 بودجه ای بالغ بر 15 میلیارد ریال برای مرمت، بازسازی و بهسازی مساجد استان اختصاص یافته است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی این امر را نشانه اهتمام سازمان در حفظ و معرفی این بناهای ارزشمند که نماد فرهنگ و تمدن و دینداری مردم منطقه است، دانست.

وی افزود: استان آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت تاریخی و جغرافیایی ویژه ای که داشته و دارد، دارای ابنیه و مساجد ارزشمند بسیاری است که به دلیل کهولت سن و شرایط فیزیکی موجود، به شکل مداوم مورد مرمت قرار می گیرند تا میراث گرانبهای تاریخی گذشتگان به نسلهای آتی منتقل شود.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان با اشاره به فرارسیدن سالروز ثبت ملی تعدادی از مساجد تاریخی استان در فهرست آثار تاریخی کشور تصریح کرد: مساجد تاریخی و مهمی چون مسجد حاج غفار، مسجد خلخالی، مسجد مجتهد (63 ستون)، مسجد کوچک، مسجد قره باغی، مسجد میرزا صادق (دینوری) و مسجد میرمحمد آقا از جمله این مساجد هستند که امروز مردم متدین استان می توانند در آنها به انجام فرایض دینی خود بپردازند.

به گفته وی علاوه بر این مساجد، تعداد زیادی از مساجد جامع شهرستانهای مختلف در حال مرمت و بهسازی و استحکام بخشی می باشند که از آن جمله می توان به مسجد جامع تبریز، مسجد جامع اهر، مسجد جامع خسروشهر، مسجد جامع سراب، مسجد جامع شبستر، مسجد جامع تسوج، مسجد جامع مرند، مسجد جامع هشترود و مسجد جامع عجب شیر اشاره نمود.

محمدی با اشاره به ظرایف موجود در مساجد استان گفت: استادکاران هنرمند استان در روزگاران دور برای ساخت و هرچه زیباتر شدن این مساجد از جان مایه گذاشته و روح و جان خویش را نیز با این مساجد گره زده اند. به همین دلیل است که ویژگی های منحصر به فرد مسجد کبود تبریز در سطح جهان مطرح است و اجرای معرق کاری بسیار ظریفی که به بافتن قالی با استفاده از کاشی شباهت دارد، هنوز هم بی رقیب مانده است.