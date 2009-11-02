انتقاد شدید مدیر عامل شیرین فراز کرمانشاه از داوری لیگ فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سلمان کریمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل اشتباهات مسلم داوری در سه دیدار اخیر با تیم های گسترش فولاد تبریز، شن سا اراک و آلومینیوم هرمزگان، شیرین فراز هفت امتیاز را از دست داده است و این برای تیمی که هزینه های زیادی را برای آماده سازی متقبل شده است و امید یک استان در لیگ فوتبال کشور است ضایعه ای بزرگ و غیر قابل جبران است.

کریمی تصریح کرد: همانطور که در فیلم بازیها نیز مشاهده شده است در دیدار هفته دوم مقابل گسترش فولاد تبریز، داور مسابقه گل صحیح شیرین فراز که توسط مدافعین حریف از داخل دروازه بیرون کشیده شد را نادیده گرفت و با اضافه کردن 48 ثانیه به وقت اضافی نیمه دوم، عملا به میزبان فرصت داد تا روی دو ضربه کرنر بازی را به تساوی بکشاند.

وی افزود: از طرفی در دیدار مقابل شن سا اراک در هفته سوم رقابتها، در مقابل دیدگان هواداران خونگرم کرمانشاهی یک پنالتی مسلم روی مهاجم شیرین فراز و یک گل صحیح در دقیقه 90 از سوی داوران اهوازی و کم تجربه مسابقه نادیده گرفته شد تا آن بازی نیز با تساوی به پایان برسد و این در حالی بود که ناظر داوری مسابقه بلافاصله پس از بازبینی فیلم، هر دو تصمیم داور را رد کرد و نماینده فدراسیون نیز اظهارات آقای یثربی را تایید کرد.

کریمی در ادامه اعتراضات خود اظهار داشت: اما اوج این بی مهری ها برای سومین هفته پیاپی در دیدار شیرین فراز با آلومینیوم هرمزگان اتفاق افتاد که داور کم تجربه مسابقه شیرین فراز را ازدست یافتن یه یک امتیاز هم محروم کرد و در کمال تعجب با چشم پوشی از دو خطای مسلم هرمزگانی ها در داخل محوطه جریمه در دقایق میانی و پایانی نیمه دوم، نادیده گرفتن اتلاف وقت از سوی بازیکنان حریف و تمارض پیاپی آنها به مصدومیت و ... اعتراض زیادی را برانگیخت و جو آرام استادیوم را تا مرز التهاب و اتفاقات ناگوار پیش برد.

مدیر عامل باشگاه شیرین فراز کرمانشاه خاطر نشان کرد: باشگاه شیرین فراز که در سه هفته اخیر از داوران روی خوش ندیده است اعلام می دارد چنانچه چنین اتفاقی در آینده رخ دهد تمامی مسئولیت و عواقب امر متوجه کمیته داوران فدراسیون فوتبال و مسئولین این فدراسیون خواهد بود.