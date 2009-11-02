سهیلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم رو به پایان است و به زودی آهنگساز و صدا گذار مشخص می‌شوند. یک ماه دیگر مراحل فنی به پایان می‌رسد و فیلم آماده نمایش می‌شود. این فیلم را هدایت فیلم پخش می‌کند و نوزوز 88 اکران عمومی می‌شود.

جمشید هاشم‌پور، ماهایا پطروسیان، مهران رجبی، مجید صالحی، علی صادقی، بهنوش بختیاری، بهاره افشاری، ملکه رنجبر، پریسا رضایی، حامد جوادی، سادیا جلالی‌پور، صدیف آرمیده، بهزاد اشکان، اسماعیل صدیلو، امید علیمردانی و سعید شیری در این فیلم بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان "ازدواج در وقت اضافه" آمده است: فرهاد به همراه دوست و نامزدش برای به دست آوردن ثروت مادربزرگ قصد کشتن او را می‌کنند، اما انگار این مادربزرگ را به هیچ طریقی نمی‌شود از سر راه برداشت ...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسندگان: بهمن زرین‌پور، س. سهیلی، مدیر فیلمبرداری: محمدتقی پاک‌سیما، صدابردار: عباس رستگارپور، چهره‌پرداز: مهین نویدی، مدیر تولید : میترا احمدی، مدیربرنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: کامبیز دارابی، طراح صحنه و لباس: داریوش پیرو،تدوین: حسن ایوبی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: رضا فخاریه، عکاس: بهرنگ دزفولی‌زاده، جلوه‌های ویژه: داوود رسولیان، منشی صحنه: زهرا غلامی، روابط عمومی: کمیل سهیلی.