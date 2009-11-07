  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۶ آبان ۱۳۸۸، ۸:۲۲

مردی ست می سراید

مردی ست می سراید

کتاب "مردی ست می سراید" نوشته عزت الله فولادوند که دربرگیرنده شعر و زندگی محمدرضا شفیعی کدکنی است توسط انتشارات مروارید چاپ شد.

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: پاره نخست این کتاب (مدخلی بر شعر و شخصیت شفیعی کدکنی) در ماهنامه حافظ اولین بار با نام مجملی از سیر جدلی اندیشه و خیال این شاعر به روایت شعرش به چاپ رسیده است.

پس از آن این مقاله به همراه دو نوشته "زلال زمزمه جاری در موسیقی درونی" و "اسطوره و نقش آن در شعر شفیعی کدکنی" در کتاب "از چهره های شعر معاصر، اخوان ثالث، شاملو، شفیعی کدکنی، سپهری و ... به قلم عزت الله فولادوند منتشر شد.

نویسنده در کتاب اخیر (مردی ست می سراید) ابتدا زبان یا سبک شعر شفیعی کدکنی را توضیح داده و سپس به سراغ طبیعت در شعر او رفته است.

تصویر در شعر کدکنی از دیگر مباحثی است که فولادوند به آن پرداخته است. در این بخش تشبیه، استعاره، مجاز، تشخیص، اغراق، حس آمیزی و رنگ، تصویر تناقض نما (پارادوکسی) و ایجاز در شعر کدکنی توضیح داده شده است.

فولادوند همچنین به کار بردن افعال مضارع را توسط شفیعی کدکنی نشانه پویش و کشش او به سمت آینده دانسته است.

کتاب 248 صفحه ای "مردی ست می سراید" در شمارگان 1100 نسخه به تازگی روانه بازار کتابفروشیهای کشور شده است.

کد مطلب 975564

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها