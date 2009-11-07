خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: پاره نخست این کتاب (مدخلی بر شعر و شخصیت شفیعی کدکنی) در ماهنامه حافظ اولین بار با نام مجملی از سیر جدلی اندیشه و خیال این شاعر به روایت شعرش به چاپ رسیده است.

پس از آن این مقاله به همراه دو نوشته "زلال زمزمه جاری در موسیقی درونی" و "اسطوره و نقش آن در شعر شفیعی کدکنی" در کتاب "از چهره های شعر معاصر، اخوان ثالث، شاملو، شفیعی کدکنی، سپهری و ... به قلم عزت الله فولادوند منتشر شد.

نویسنده در کتاب اخیر (مردی ست می سراید) ابتدا زبان یا سبک شعر شفیعی کدکنی را توضیح داده و سپس به سراغ طبیعت در شعر او رفته است.

تصویر در شعر کدکنی از دیگر مباحثی است که فولادوند به آن پرداخته است. در این بخش تشبیه، استعاره، مجاز، تشخیص، اغراق، حس آمیزی و رنگ، تصویر تناقض نما (پارادوکسی) و ایجاز در شعر کدکنی توضیح داده شده است.

فولادوند همچنین به کار بردن افعال مضارع را توسط شفیعی کدکنی نشانه پویش و کشش او به سمت آینده دانسته است.

کتاب 248 صفحه ای "مردی ست می سراید" در شمارگان 1100 نسخه به تازگی روانه بازار کتابفروشیهای کشور شده است.