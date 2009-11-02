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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۸

برابر عقاید متحجرانه وهابیت باید چاره اندیشی شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرحوزه های علمیه اهل سنت کشور قزاقستان گفت: باید برابر عقاید متحجرانه وهابیت چاره اندیشی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علامه عصمت قاری ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در گلستان افزود: هدف اصلی حوزه های علمیه اهل سنت کشور قزاقستان، ایستادگی در مقابل اهداف خطرساز وهابیت است.

وی اظهار داشت: باید برای ترویج اندیشه های انسانی و اسلامی برنامه ریزی شود و با تفکرات متحجرانه مقابله کرد.

نماینده ولی فقیه در گلستان نیز راستگویی و امین بودن را از صفات بارز یک مسلمان برشمرد و افزود: امروزه اعمال، رفتار و گفتار همه مسلمانان مقابل دیدگان دشمنان و کفار است.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: همه مسلمان باید هوشیار باشند و با وحدت و انسجام از پیروان واقعی قرآن و پیامبر(ص) باشند.

وی عنوان کرد: شرایط امروز کشور در داخل و خارج خیلی حساس است و با درایت و پختگی و عقلانیت باید سعی کنیم تا وحدت بین مسلمان بیشتر شود.

کد مطلب 975566

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