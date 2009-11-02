رادیو و تلویزیون منبع اصلی اخبار برای روسها/ لزوم همکاری رسانه ای ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، "میخائیل گوسو"، نماینده خبرگزاری "ریانووستی" روسیه در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات جمهوری اسلامی هفته گذشته ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز، ریانووستی را نام اختصاری "آژانس بین المللی روسیه" عنوان کرد و گفت: ریانووستی از خبرگزاری های پیشرو در مسکو است.

گوسو، عکس، کاریکاتور، بخش های فرهنگی، سیاسی و ... را بخش های متنوع خبرگزاری ریانووستی عنوان کرد و از اختصاص بخش هایی به اخبار مربوط به مقامات روس و همچنین سفارتخانه ها از جمله سفارت جمهوری اسلامی خبر داد.

نماینده مطبوعات روسیه در ایران همچنین رادیو و و تلویزیون را مرجع اصلی اطلاع رسانی در کشورش عنوان کرد و گفت: مردم بیشتر اخبار را از طریق رادیو و تلویزیون پیگیری می کنند، گرچه روشنفکران جامعه به استفاده از اینترنت و اخبار رسانه های دیگر نیز عادت دارند.

گوسو به انتشار اخبار از سوی ریانووستی فارسی نیز اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی کشوری مهم است و ریانووستی در جهت تقویت دوستی بین ملت های روسیه و ایران، بخش فارسی را راه اندازی کرده است.

نماینده ریانووستی در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات جمهوری اسلامی از بازدید 60 هزار فارسی زبان از سایت فارسی ریانووستی در ماه گزارش داد.

وی، خواهان گسترش روابط رسانه های روسیه با رسانه های جمهوری اسلامی شد.