شرکتهای تعاونی سهامی عام و فراگیر ملی در خراسان شمالی راه اندازی می شود

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: ایجاد این شرکتها از رویکردهای جدید وزارت تعاون است که به منظور سرعت بخشیدن به روند اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی کشور ارائه و به تصویب رسیده است.

وی اظهار داشت: این تعاونیها به منظور کمک به رفع فقر زدایی، با متشکل شدن افراد سه دهک پایین درآمدی جامعه شامل ایثارگران و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هم چون بهزیستی و کمیته امداد و با معرفی دستگاه های مرتبط تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: عضویت سایر افراد نیز در تعاونی های ملی مانعی ندارد.

مدیرکل تعاون حداقل سرمایه گذاری لازم در شرکت های تعاونی سهام عام را 10 میلیارد ریال و فراگیر ملی را یک میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: مبلغ اسمی هر سهم 10 هزار ریال است که با تزریق درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی توسط دولت به این تعاونی ها، مشکل سرمایه گذاری در آنها تا حد زیادی برطرف خواهد شد.

وی با اعلام اینکه این تعاونی ها در زمینه های مختلف تولیدی و توزیعی فعالیت خواهند کرد، گفت: در تعاونیهای سهامی عام حداقل 200 نفر و در تعاونیهای فراگیر ملی نیز حداقل هفت نفر عضویت خواهند داشت.

بصیری ارائه 25 درصد تخفیف مالیاتی، کمکهای بلاعوض دولتی، امکان استفاده از تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین سهم آورده اعضا و برخورداری از یارانه 20 درصدی حق بیمه کارفرما به عنوان تسهیلات در نظر گرفته شده را از مزایای این تعاونی ها برشمرد.

وی تصریح کرد: سهم خراسان شمالی از محل کمک های بلاعوض دولتی به این نوع شرکت ها 200 میلیارد ریال است.

مدیر کل تعاون استان همچنین گفت: متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی به نشانی www.newcoop.icm.ir برای عضویت و یا تشکیل این نوع شرکت های تعاونی اقدام کنند.