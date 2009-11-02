نسل جوان باید سجایای بزرگان دین را الگوی خود قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی صبح دوشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزار کننده کنگره آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی برگزاری بزرگداشت بزرگان دین را بسیار با اهمیت خوانده و اظهار داشت: اگر برگزاری بزرگداشت بزرگان نبود امروز آن‌ها با گذشت تاریخ به فراموشی سپرده می‌شدند.



وی برگزاری چنین کنگره‌ها را انگیزه‌ای برای معرفی و بازشناسی آثار ماندگار بزرگان دین دانست و افزود: این بزرگداشت‌ها انگیزه‌ای می‌شود تا مسئولان با همکاری یکدیگر آثار ماندگار بزرگان دین را حفظ و به جامعه امروزی معرفی کنند.



آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: سجایای اخلاقی اشخاص بزرگ، روش های علمی و حرکات و سکنات آن ها برای همه ما درسی بزرگ است و معرفی تلاش و جان فشانی بزرگان گذشته برای نسل جوان مفید خواهد بود.



وی افزود: جوان امروز ما باید از اخلاق و تجربیات گذشتگان دین الگو بگیرد و بداند که شیعه جریانی کوچک نیست.



مرجع تقلید شیعیان با بیان این که آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در زمان رضا خان زندگی می‌کرد و ایران در آن زمان از نظر سیاسی مشکل فراوانی داشت، اظهار داشت: با وجود این که رضاخان در آن زمان تلاش داشت تا مذهب را با تمام قدرت خود از بین ببرد؛ اما آیت‌الله اصفهانی توانست مانع این حرکت شاه شود.



وی تصریح کرد: آیت ‌الله اصفهانی از جمله بزرگانی بود که توجه به نیازمندان را هرگز فراموش نمی‌کرد و حتی در زمان تشییع فرزند شهیدش آنها را از یاد نمی‌برد.



کنگره آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی 18 و 19 آذرماه در اصفهان برگزار می‌شود.

