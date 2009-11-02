یارانه ها باید 25 سال قبل هدفمند می شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و ترابری امروز در مراسم افتتاحیه هفتمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل عمومی و خدمات و حمل و نقل شهری در تهران با اشاره به اینکه 31 سال قبل واژه حمل و نقل جایگاهی در ذهن مردم نداشت، گفت: خوشحالم از اینکه اولین کسی هستم که در حوزه دانشگاه ها رشته های فوق لیسانس و دکترای حمل و نقل را راه اندازی کردم.

وی از حمل و نقل به عنوان قلب تپنده اقتصاد یاد کرد و گفت: اگر رگهای اقتصادی حتی مثل شلنگ کار کنند در صورت نبودن قلب هیچ کارآیی نخواهند داشت.

بهبهانی با بیان اینکه به ازای یک واحد توسعه اقتصادی باید دو واحد در حمل و نقل سرمایه گذاری شود، تصریح کرد: در حال حاضر در حدود دو میلیون نفردر این حوزه در حال فعالیت هستند.

وزیر راه و ترابری ایجاد یکپارچگی در ارگان های حمل و نقل کشور را خواستار شد و اظهارداشت: پس از نفت هیچ رشته ای به گستردگی حوزه حمل و نقل نیست؛ بنابراین یکپارچگی باید در حمل و نقل بوجود آید.

وی با اشاره به اینکه در حوزه حمل ونقل بیش از دو میلیون نفر فعالیت دارند، افزود: این تعداد افراد هم اکنون هیچ ارتباط سیستماتیکی با یکدیگر ندارند و در صورت برقراری ارتباط تحول عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد خواهند کرد.

بهبهانی در ادامه به وضعیت حمل و نقل در زمان جنگ اشاره کرد و گفت: در آن زمان حمل و نقل به صورت مضاعف انجام می گرفت که حتی موجب تذکردادن برخی مراجع شده بود. ولی در حال حاضر ما به این توانایی رسیده ایم که با طی کوتاه ترین مسیر و کمترین هزینه خدمات خود را توزیع کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایران در نقطه عطف شرق و غرب و حتی برای بر خی کشورها شمالی- جنوبی قرار گرفته است که این لزوم استفاده حداکثری از این موقعیت را برای ما به وجود می آورد.

وی با اشاره به دستور خود مبنی بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی حتی قبل از ارایه کمکهای دولت باید برای رسیدن به هاب منطقه تلاش کند، تصریح کرد: ما باید شرایطی را به وجود آوریم که واردات به جای دوبی و کشورهای منطقه به منطقه بندرعباس انتقال یابد.

بهبهانی گفت: اکنون 11 بندر قوی و مجهز و حدود 25 پایانه ورود و خروجی مرزی در کشور وجود دارد که باید ازاین فرصت استفاده کرد و یکپارچگی را در این حوزه را بوجود آورد.

بهبهانی در بخش دیگر سخنرانی خود به لایحه هدفمند کردن یارانه اشاره و تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه ها با حذف یارانه ها تفاوت دارد و امیدواریم تا هفته آینده این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.

وزیر راه و ترابری با اعلام اینکه سالانه دولت در حدود 100 هزار میلیارد تومان پول به عنوان یارانه انرژی پرداخت می کند، تصریح کرد: اگر این میزان را بین 70 میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم، سالانه حدود یک میلیون و 400هزار تومان سهم هر فرد می شود اما این یارانه ها را تاکنون هیچکس حس نکرده است.



وی ادامه داد فقط در بحث بنزین که دولت بیشترین یارانه را بر آن پرداخت می کند 60 درصد مردم اصلاً یارانه ای دریافت نمی کنند و 40 درصد مردم سه تا چهار برابر از حد خود از آن استفاده می کنند.

بهبهانی ادامه داد: رئیس جمهور در مشهد به مردم قول داد که "من با تمام وجود نمی گذارم به مردم فشار بیاید".

وزیر راه و ترابری تاکید کرد: هدفمند کردن یارانه ها اعمال فشار برای مردم نیست بلکه به معنای راهبردی کردن کار است و ما 25 سال از انجام آن عقب هستیم.

بهبهانی در حاشیه این نشست در پاسخ به پرسشی مبنی بر حمایت وزیر از سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: از نظر من سازمان هواپیمایی کشوری خود به تنهایی یک وزارتخانه است و من حمایت از این سازمان را حمایت از حمل و نقل هوایی می دانم.