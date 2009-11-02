یک روش ژن درمانی جدید برای محافظت از پیوند ریه

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر تنها حدود 15 درصد از ریه هایی که اهدا می شوند قابل استفاده هستند و بقیه آنها پس از خروج از بدن اهداکننده دچار آسیب دیدگیهای شدیدی می شوند.

اکنون محققان دانشگاه شبکه سلامت در تورنتوی کانادا تکنیک جدیدی را ارائه کردند که می تواند از آسیب دیدن ریه ها جلوگیری کرده و حتی از آنها محافظت کند به این ترتیب به طور بالقوه استفاده از ریه های اهدا شده تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می یابد

ریه هایی که پیوند زده می شوند اغلب دچار رد پیوند و یا اتساع و کیست فیبری می شوند تنها در حدود 50 درصد از افراد پیوند گیرنده ریه می توانند 5 سال عمر کنند که این رقم بسیار کمتر از متوسط عمر پیوندگیرنده های قلب، کلیه و کبد است.

همچنین تعداد اهداکنندگان ریه بسیار کم است به طوریکه سال گذشته 234 بیمار در آمریکا درحالی که در لیست انتظار دریافت ریه بودند جان خود را از دست دادند و در حال حاضر حدود هزار و 800 بیمار در این کشور در انتظار دریافت این پیوند به سر می برند.

یکی از آسیبهایی که ریه های اهدا شده را تهدید می کند التهاب در اثر ناکافی بودن یک مولکول دستگاه ایمنی به نام "اینترلوکین- 10" یا lL-10 است به طوریکه ریه های اهداشده به سرعت روی یخ سرد می شوند و به این ترتیب lL-10 که در ریه باقی می ماند بسیار کاهش می یابد فقدان این مولکول پس از پیوند، درصد التهاب را افزایش داده و به این ترتیب به عضو اهدا شده آسیب وارد کرده و موجب رد پیوند می شود.

به همین منظور این محققان پیش از هر چیز یک محفظه گنبدی را ایجاد کردند که ریه ها را در دمای بدن نگه می دارد و به این ترتیب تمام اینترلوکین- 10 داخل ریه حفظ می شود.

سپس از یک روش ژن درمانی برای ترمیم و حفظ ریه ها استفاده کردند در این روش ژنی که lL-10 را بیان می کند با استفاده از یک "آدنوویروس" به داخل بافت ریه هدایت شد این ژن به سرعت از سوی سلولها پذیرفته شده و شروع به تولید این مولکول می کند و به این ترتیب التهاب ریه را کاهش می دهد.

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، این محققان تاکنون موفق شده اند از این روش ریه خوکهای آزمایشگاهی را به مدت 12 ساعت در محفظه گنبدی حفظ کنند و با موفقیت آن را پیوند بزنند.

این دانشمندان امیدوارند که روزی بتوانند آزمایشات بالینی این روش ژن درمانی جدید را آغاز کنند.