فعالیتهای صنعت پتروشیمی به مردم واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عبدالحسین بیات در نشست هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به شرایط جدید شرکت و مشخص شدن برنامه های آینده جهت تبدیل به یک سازمان توسعه و دانش محور، کاهش تصدی گری و ایفای نقش حاکمیتی است، گفت: شناسایی تمام پتانسیلهای موجود و معرفی فرصتهای شناسایی شده به بخش مستعد سرمایه گذاری، باید در اولویت برنامه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر تغییر نگرش در صنعت پتروشیمی کشور، اظهار داشت: با با برنامه ریزی جدی بخش عمده فعالیتهای صنعت پتروشیمی کشور به مردم واگذار شود.

معاون وزیر نفت افزود: این تغییر نگرش، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را توانمندتر می کند تا به جای درگیر شدن در موارد دست و پاگیر و تصدی گری بیش از حد، بر موارد اصلی و حاکمیتی متمرکز شود.

