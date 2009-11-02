سجاد مرادی دومین طلای کاروان ایران را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد مرادی نماینده ایران در ماده دوی 800 متر توانست با ثبت رکورد یک دقیقه و 47 ثانیه و 48 صدم ثانیه به نشان طلای این رقابت‌ها دست یابد. امیر مرادی دیگر نماینده کشورمان نیز در این ماده عنوان چهارم را به خود اختصاص داد.

در حال حاضرمحسن ربانی، اسحاق غفاری، امین ابراهیم نیک‌فرد، مهدی شاهرخی و لیلا ابراهیمی در ماده‌های پرش با نیزه، پرتاب نیزه و دوی 3 هزار متر در حال رقابت با حریفان خود هستند.

لیلا رجبی در ماده پرتاب وزنه نخستین مدال طلای کشورمان در این رقابت ها را به دست آورده است.