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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

اجرای طرح ساماندهی گروه های موسیقی مجالس در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از اجرای طرح ساماندهی گروه های موسیقی مجالس در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری فر پیش از ظهر دوشنبه در ستاد ساماندهی اجرای موسیقی در مجالس عروسی گفت: این ستاد از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، دفتر امور اجتماعی استانداری، اداره اماکن نیروی انتظامی، سازمان بازرگانی و مجمع امور صنفی استان برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه این جلسه جهت بررسی طرح ساماندهی گروه های موسقی مجالس برگزار شده است، عنوان کرد: ساماندهی گروه های موسیقی و شناسایی گروه های مورد تایید، جهت دادن به گروه های موسیقی و اجرای موسیقی های مرتبط با فرهنگ جامعه، جلوگیری از بعضی آسیب های اجتماعی در استان و ایجاد محیط با نشاط برای آحاد مردم و جلوگیری از موسیقی های مبتذل در مجالس از جمله اهداف این جلسه هستند.

مطهری فر به بررسی شیوه های اجرایی این طرح به منظور ساماندهی گروه های موسیقی اشاره کرد و بیان داشت: ارسال فراخوان عمومی جهت مراجعه متقاضیان اجرا در جلسات عروسی، ثبت نام از مسئول و اعضای گروه ها با دریافت مدارک لازم، استعلام از مراکز ذیربط جهت دریافت سوابق، تعیین نوع موسیقی برای گروه ها و ... از جمله این شیوه ها می باشد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: شیوه های اجرایی طرح ساماندهی گروه های موسیقی مجالس پس از تصویب در کارگروه اجتماعی استان و تهیه آیین نامه اجرایی به مرحله اجرا خواهد رسید.

کد مطلب 975612

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