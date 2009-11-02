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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

سردار رحیم صفوی:

مردم صفشان را از فتنه گران جدا می کنند

مردم صفشان را از فتنه گران جدا می کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: دستیار ارشد فرمانده کل قوا گفت: ممکن است عده ای بخواهند در 13 آبان فتنه گری کنند ولی مردم صفشان را از فتنه گران جدا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهرسردار رحیم صفوی ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری یادواره کشوری شهید فهمیده و 36 هزار شهید دانش آموز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با 13 آبان ممکن است عده ای بخواهند فتنه گری بکنند اما باید این عده بدانند که ملت ایران در مقابل فتنه گران خواهد ایستاد.

وی افزود: ملت بزرگوار ایران در مقابل عده ای خاص و فتنه گرانی که بخواهند آرمانهای انقلاب را زیر پا بگذارند کوتاه نمی آید و مردم باید صفشان را از گروه فتنه گران جدا کنند.

سردار صفوی با بیان اینکه اگرچه عده ای ممکن است در زمان جنگ مسئولیتهایی داشته و در دوران امام حضور داشتند اما هم اکنون که در مقابل رهبری ایستادند، دیگر از جایگاهی برخوردار نیستند.

سردار صفوی بیان داشت: تجربه 30 ساله انقلاب اسلامی نشان داده است، هرکسی در مقابل ولایت ایستاد سرنگون شد و امروز نیز هرکس در مقابل ولایت برحق امام زمان و مقام رهبری بایستد رسوا می شود.

وی با تاکید بر اینکه افرادی که در مقابل ولایت بایستند نه تنها خود رسوا می شوند بلکه شعارهای آنها نیز رسوا می شود، گفت: من به عنوان یک پاسدار توصیه می کنم این افراد به دامن اسلام و نظام اسلامی بازگردند و از ادامه فتنه گری پرهیز کنند.

کد مطلب 975616

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