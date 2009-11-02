پردیس موسسه غیرانتفاعی اشراق بجنورد آغاز بکار کرد

رئیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اشراق بجنورد ظهر دوشنبه در این باره به خبرنگار مهر گفت: فعالیت این موسسه از سال 85 آغاز شد و اکنون هزار و 200 دانشجو در بیش از 10 کد رشته در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

محسن شهریاری افزود: امسال 381 دانشجو از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند که اکنون بسیاری از آنها در مقاطع بالاتر مشغول به تحصیلند.

وی با بیان اینکه فاز اول این طرح در زمینی به مساحت چهار هزار و 500 متر مربع افتتاح شده است، اظهار امیدواری کرد: با یاری مسئولان در آینده شاهد پیشرفت هر چه بیشتر این مرکز آموزش عالی باشیم.

شهریاری اتمام پروژه دانشگاه اشراق در 9 ماه حاصل تلاش بی‌وقفه مسئولان و کارکنان این مرکز آموزش عالی بوده است.

وی حل مشکل روشنایی جاده دانشگاه، ترافیک در محور بجنورد بش قارداش و رفع مشکل سرویس رفت و آمد دانشجویان را خواستار شد.



شهریاری اذعان کرد: خراسان شمالی استانی نوپاست و باید با تلاش هدفمند برای پیشرفت آن تلاش کرد.

