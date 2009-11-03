بانوان دو و میدانی کار هرمزگان با محدودیت مکان تمرین روبرو هستند

روشن قیاس در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: تیم دو و میدانی بانوان هرمزگان با کمبود مکان تمرین روبروست و برای تمرین مجبورند در زمانهای خاصی از مجموعه ورزشی حجاب استفاده نمایند.

وی احداث سالنهای سرپوشیده را یکی از راهکارهای این مشکل عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به پتانسیل بانوان هرمزگانی در رشته دو و میدانی و همچنین بهره گیری هئیت دو و میدانی از مربیان استان هرمزگان، احداث مکانهای مخصوص و سالن سرپوشیده برای تمرین بانوان حاضر در این رشته می تواند به شکوفا شدن استعدادهای بانوان هرمزگان کمک شایانی داشته باشد.

به گفته وی، علیرغم اینکه تیم بانوان با لباسهای اسلامی در تمرینات حاضر می شوند اما برای تمرین با محدودیتهای مواجه می شوند که این موضوع با در نظر گرفتن مکان مخصوص برای تمریی تیم بانوان باید حل شود.

روشن قیاس همچنین در خصوص تمرین تیم دو و میدانی آقایان گفت: برای تمرین، زمین خاکی ورزشگاه تختی در نظر گرفته شده است و با پایان ساخت مجموعه 20هزار نفری بندرعباس، تیم آقایان می تواند در پیست تارتان این ورزشگاه تمرین کند.

وی یکی از مشکلات تیم های دو و میدانی استان را عدم وجود اسپانسر مالی عنوان کرد و افزود: به دلیل بعد مسافت و طولانی بودن مسیر تمرین، اعضای تیم دو و میدانی مجبورند هزینه های زیادی را برای رفت و آمد بپردازند که این موضوع با حمایت اسپانسرهای مالی و سازمان تربیت بدنی می تواند حل شود.