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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۴

با حضور وزیر دادگستری؛

دو پروژه قضایی در خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسید

بیرجند - خبرگزاری مهر: دو پروه قضایی در شهرستان قاین با حضور وزیر دادگستری به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، وزیر دادگستری پیش از ظهر دوشنبه در آئین افتتاح ساختمان‌های دادگستری قاین و دادگاه عمومی منطقه زیرکوه در جمع مردم زیرکوه، این شهر را زادگاه علما سرداران و چهره‌ های شناخته شده دانست.

سیدمرتضی بختیاری اظهار داشت: وجود مردم شجاع و راهنمایی علما و سرداران منطقه و برنامه‌ریزی و حمایت مسئولان سبب شد ریشه شرارت در منطقه نباشد و امنیت به این منطقه بازگردد.

وزیر دادگستری در پایان به نقش دولت در خدمت به مردم اشاره کرد و بیان داشت: گام‌ های اساسی دولت که بر اساس روحیه عدالت محوری در مناطق برداشته شده است کاملا مشهود است و حمایت ‌های مقام معظم رهبری از دولت بی ‌دلیل نیست.

برای ساخت این دو پروژه عظیم دادگاه زیرکوه با یک‌ هزار و 170متر زیربنا با اعتبار 680 میلیون تومان و دادگستری شهرستان قاین با دو هزار و 866 متر زیربنا یک میلیارد و 650 میلیون تومان هزینه شده است.

کد مطلب 975628

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