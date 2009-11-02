برگزار کارگاه آموزشی "تهیه نقشه های لینکاژی و تجزیه QTL" در رشت

مخفف عبارت

و مارکرهای مولکولی، تهیه نقشه های لینکاژی و روشهای تجزیه

ارائه و نرم افزارهای مهم تهیه نقشه های لینکاژی و تجزیه

معرفی شد.

تهیه نقشه های مولکولی و شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی اهمیت زیادی برای به نژاد گرایان محصولات به ویژه برنج دارد به طوریکه با علم به موضوع با دقت بیشتر و در مدت زمان کمتری می توان از طریق اجرای برنامه های انتخاب به کمک نشانگر به اصلاح این گونه صفات پرداخت.

با توجه به بارندگی های زمان برداشت در نواحی شمال ایران و خسارات بسیار زیادی که در این مرحله به محصول وارد می شود و باعث کاهش کیفیت و قیمت آن می شود، اهمیت مطالعه زمان رسیدگی به منظور کاهش آن بر کسی پوشیده نیست.