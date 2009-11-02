برگزار کارگاه آموزشی "تهیه نقشه های لینکاژی و تجزیه QTL" در رشت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت،QTL مخفف عبارت Quantirative trait lool است به مفهوم مکانهای ژنی کنترل کننده صفات اقتصادی مانند تولید شیر یا درصد پروتئین شیر در حیوانات و در گیاهان میزان تولید دانه است و در حقیقت یک قطعه یا یک ناحیه از یک کروموزوم است که ژنهای کنترل کننده یک صفت اقتصادی را حمل می کند و شنا سایی این قطعات به انتخاب والدین برتر در برنامه های بهنژادی کمک می کند.
در این کارگاه مباحثی چون آشنایی با روشهای استخراجDNA و مارکرهای مولکولی، تهیه نقشه های لینکاژی و روشهای تجزیه QTL ارائه و نرم افزارهای مهم تهیه نقشه های لینکاژی و تجزیه QTL معرفی شد.
تهیه نقشه های مولکولی و شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات کمی اهمیت زیادی برای به نژاد گرایان محصولات به ویژه برنج دارد به طوریکه با علم به موضوع با دقت بیشتر و در مدت زمان کمتری می توان از طریق اجرای برنامه های انتخاب به کمک نشانگر به اصلاح این گونه صفات پرداخت.
با توجه به بارندگی های زمان برداشت در نواحی شمال ایران و خسارات بسیار زیادی که در این مرحله به محصول وارد می شود و باعث کاهش کیفیت و قیمت آن می شود، اهمیت مطالعه زمان رسیدگی به منظور کاهش آن بر کسی پوشیده نیست.
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