هیئت شنای خراسان رضوی 10 سال به عنوان هیئت نمونه کشور انتخاب شده است

مجید مشتاق در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اینکه هشت داور مرد و پنج داور زن در بخش بین الملل فعالیت دارند، افزود: در حال حاضر هیئت شنای استان دارای 300 مربی در بخش آقایان و 300 مربی در بخش بانوان است.

رئیس هیئت شنای خراسان رضوی به اختصاص 50 میلیون تومان برای اجاره استخرها از بخش خصوصی از ابتدای امسال اشاره کرد و گفت: تا پایان سال سه استخر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه فردوسی و تختی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مشتاق بیان کرد: هیئت شنای خراسان رضوی 10 سال به عنوان هیئت نمونه کشور انتخاب شد و عنوان هیئت طلایی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: اعضای تیم شنای استان هم اکنون از سه استخر هاشمی نژاد، کوثر و سجاد برای تمرین استفاده می کنند.