راه اندازی حمل و نقل کانتینری محموله های ایران- قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی، " محمدی ارسی" از راه اندازی حمل و نقل کانتینری محمولات با قزاقستان، تقویت قطار کانتینری آلمانی- استانبول و تثبیت تعرفه ها و سیاستهای تعرفه ای و پیش بینی تحقیقات برای جذب بارهای صادراتی به عنوان مهمترین برنامه های در دستور کار سالجاری بازرگانی راه آهن یاد کرد.

وی افزود: پیگیری راههای کاهش تاثیر منفی رکود اقتصاد جهانی بر حمل و نقل ریلی، تجهیز سازی بارگیری به دستگاه توزین دینامیک با سرمایه بخش خصوصی را بخش دیگری از برنامه هایی برشمرد که در سالجاری اجرای آن دنبال خواهد شد.

ارسی درباره افزایش بازدهی فعالیتهای بازرگانی در راه آهن اظهار داشت: پیگیری احداث مخازن در اسکله ترافیک ساحلی برای دپوی مواد سوختی ترانزیتی، توسعه پایانه های تخلیه و بارگیری مانند آپرین و فریمان و گسترش حمل و نقل ریلی از جمله برنامه هایی است که در افزایش بازدهی فعالیتهای بازرگانی موثر خواهد بود.

مدیر کل بازرگانی و بازاریابی راه آهن جمهوری اسلامی ، از ارائه خدمات به مشتریان در زمینه های مختلف حمل و نقل بار داخلی و خارجی، پیگیری بیمه آسیب دیدگی کالای بار ترانزیتی برای جبران سریعتر خسارت به صاحبان کالا در زمان سانحه و انعقاد قراردادهای مختلف با مشتریان در زمینه حمل و نقل به عنوان بخش دیگری از فعالیت بازرگانی راه آهن یاد کرد.

ارسی گفت: نظارت بر سیر واگنهای خارجی در کشور و انجام مطالعات بازارهای حمل و نقلی در دو عرصه داخلی و خارجی از دیگر فعالیتهای اداره کل بازرگانی راه آهن جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به افزایش ترانزیت کالا از کشور به لحاظ موقعیت جغرافیایی کشور در کریدور شمال به جنوب و غرب و شرق، اظهارداشت: افزایش حمل و نقل کانتینری، حمل و نقل پنبه از ازبکستان حمل و نقل نفت خام از قزاقستان و حمل گندم و آهن آلات از مبادی CIS از جمله مواردی است که دنبال می شود.