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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

ساعاتی قبل آغاز شد؛

یورش بولدوزرهای رژیم اسرائیل به قدس و تخریب منازل فلسطینی ها

یورش بولدوزرهای رژیم اسرائیل به قدس و تخریب منازل فلسطینی ها

بولدوزرهای رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش منازل شهروندان فلسطینی در برخی محله های قدس را تخریب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، بولدوزرهای رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش به برخی محله های قدس یورش بردند. این بولدوزرها تخریب منازل فلسطینی ها در قدس را با ویران کردن ساختمانی در محله "الثوری" در "سلوان" واقع در جنوب مسجدالاقصی آغاز و نیز سه خانه را در محله "الطواری" ویران کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی منطقه را تحت محاصره اقتصادی قرار داده اند و به شهروندان فلسطینی اجازه نمی دهند به منازل ویران شده نزدیک شوند.

صهیونیست‌ها به بهانه ساخت غیرقانونی و بدون مجوز، به تخریب منازل فلسطینی‌ها ادامه می‌دهند اما این اقدامات در راستای سیاست‌های این رژیم در یهودی سازی شهر قدس ادامه می‌یابد.

خاطرنشان می شود که صهیونیست ها به بهانه ساخت و ساز غیر قانونی فلسطینی ها در قدس منازل آنها را ویران می کنند اما در واقع این اقدامات در راستای سیاست های این رژیم در یهودی سازی قدس صورت می گیرد.

کد مطلب 975639

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