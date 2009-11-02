250 اثر به دبیرخانه جشنواره شعر دفاع مقدس خراسان جنوبی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی رحیم آبادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سومین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس خراسان جنوبی با حضور شعرا، نویسندگان و مردم فرهنگ دوست 18 آبان ماه در بیرجند برگزاری می شود، افزود: تاکنون بیش از 250 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از هر بخش سه نفر برگزیده خواهند شد.

وی اضافه کرد: این جشنواره در چهار بخش فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ دفاع مقدس با مضامین و مفاهیم عاشورایی، شعر مقاومت فلسطین و لبنان و شعر کودک و نوجوان دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

رحیم آبادی هدف از برگزاری این جشنواره را کشف و پرورش استعدادها، تبادل تجربیات در زمینه شعر دفاع مقدس، بستر سازی حضور فرزانگان و فرهیختگان استان و آشنایی عمومی با شعر دفاع مقدس برشمرد.

وی ادامه داد: امسال تنها در خراسان جنوبی دوره مقدماتی جشنواره شعر در شهرستانهای سرایان، بشرویه، نهبندان، قاین و فردوس برگزار شد که این حرکت مورد استقبال شاعران شهرستانی قرار گرفت.

معاون ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: سومین جشنواره شعر دفاع مقدس استان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری و بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار خواهد شد.