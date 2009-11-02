بخشی از دیوار "شکارگاه خسرو" در تاق بستان تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دیوار شکارگاه خسرو متعلق به دوره ساسانی و در منطقه تاریخی تاقبستان در شمال شهر کرمانشاه قرار دارد که کاوش در آن از دهم اردیبهشت ماه سال جاری توسط تیمی 12نفره کار آغاز شد.

این تیم تا اواخر مرداد ماه کار کاوش را ادامه داد که طی آن بخشی از دیوار شکارگاه را از دل خاک بیرون آورد و سپس اقدام به مرمت قسمتی از آن کرد.

اما متاسفانه به دلیل بی توجهی کارشناسان امر،عدم مرمت مناسب و سطحی و مراقبت غیر اصولی، بخشی از دیوار مرمت شده به دلیل بارش شدید باران طی چند روز گذشته تخریب شد.

شکارگاه خسرو در منطقه تاریخی تاق بستان، متعلق به دوران ساسانیان است و یکی از مهمترین آثار تاریخی شهر کرمانشاه محسوب می شود، برخی از کارشناسان معتقدند این دیوار بخشی از کاخ تابستانی خسرو پرویز است.

مسئولان برای ثبت منطقه تاقبستان کرمانشاه در ردیف آثار تاریخی جهان توسط یونسکو تلاش می کنند که این امر- ریزش دیوار شکارگاه خسرو- تاثیر قابل توجهی در این امر خواهد داشت.