13 آبان نماد مرگ بر شیطان بزرگ است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: تامل در حوادث 13 آبان ماه و رفتار امروز حکومت آمریکا بیانگر این حقیقت است که خصومتهای نظام سلطه جهانی علیه ملت ایران همچنان تداوم داشته و آنان به رغم شکستهای مستمر و تحقیر آمیز در رویارویی با ایران عزیز همواره در پی تسلیم کشورمان هستند.

این بیانیه افزوده است: درسی که ملت رشید و فداکار ایران از حوادث آموزنده و الهام بخش انقلاب و میهن اسلامی در سه دهه اخیر به ویژه در سال جاری و صحنه رخداد ها و فتنه آفرینیهای پس از انتخابات و نیز نوع رفتار آمریکاییها و همپیاله هایشان آموخته است اتخاذ راهبرد مقاومت و پایداری هوشمندانه در برابر سیاستهای سلطه جویانه، فریبکارانه و همراه با نیرنگ و دغل بازی استکبار جهانی و قدرتهای زورگو و افزون خواه است.

این بیانیه در ادامه با برشماری برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های سرنوشت ساز استکبار ستیزی و مبارزه فراگیر ایرانیان با خواسته های شیطان بزرگ آورده است: انقلاب اسلامی یک سرپل حساس و حیاتی را در حوزه های نفوذ و استیلای غرب ایجاد نموده و راهبردها و سیاستهای شیطانی آمریکا دنیای اسلام و سایر ملل آزاده جهان را با چالش و تغییرات پی در پی مواجه ساخته و با ایجاد تزلزل و ناپیوستگی در سیاست آمریکا هدف آنان در تبدیل جهان اسلام به سکوی پرش آمریکا برای مدیریت واحد جهانی را ناکام گذاشته است.

این بیانیه تاکید کرده است: بی تردید رمز بقا و موفقیت نظام و انقلاب در مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم های سلطه، پایبندی به آرمانهای اصیل اسلام و تبعیت از ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، هوشیاری در برابر کید فتنه گران و وابستگان به دشمنان بوده است و ملت ایران آنچه را که به این مولفه های بنیادین و مقدس خدشه وارد سازد هیچ گاه نپذیرفته و آن را تلاش و حرکت بیهوده دشمنان خود دانسته و در مقابل آن خواهد ایستاد.