  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۷

ستاد کل نیروهای مسلح:

13 آبان نماد مرگ بر شیطان بزرگ است

13 آبان نماد مرگ بر شیطان بزرگ است

ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای با گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سیزدهم آبان ماه را نماد عزم و اراده ملت ایران در دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب و تداوم حرکت استکبار ستیز خود در برابر دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و نماد مرگ بر شیطان بزرگ دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: تامل در حوادث 13 آبان ماه و رفتار امروز حکومت آمریکا بیانگر این حقیقت است که خصومتهای نظام سلطه جهانی علیه ملت ایران همچنان تداوم داشته و آنان به رغم شکستهای مستمر و تحقیر آمیز در رویارویی با ایران عزیز همواره در پی تسلیم کشورمان هستند.

این بیانیه افزوده است: درسی که ملت رشید و فداکار ایران از حوادث آموزنده و الهام بخش انقلاب و میهن اسلامی در سه دهه اخیر به ویژه در سال جاری و صحنه رخداد ها و فتنه آفرینیهای پس از انتخابات و نیز نوع رفتار آمریکاییها و همپیاله هایشان آموخته است اتخاذ راهبرد مقاومت و پایداری هوشمندانه در برابر سیاستهای سلطه جویانه، فریبکارانه و همراه با نیرنگ و دغل بازی استکبار جهانی و قدرتهای زورگو و افزون خواه است.

این بیانیه در ادامه با برشماری برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های سرنوشت ساز استکبار ستیزی و مبارزه فراگیر ایرانیان با خواسته های شیطان بزرگ آورده است: انقلاب اسلامی یک سرپل حساس و حیاتی را در حوزه های نفوذ و استیلای غرب ایجاد نموده و راهبردها و سیاستهای شیطانی آمریکا دنیای اسلام و سایر ملل آزاده جهان را با چالش و تغییرات پی در پی مواجه ساخته و با ایجاد تزلزل و ناپیوستگی در سیاست آمریکا هدف آنان در تبدیل جهان اسلام به سکوی پرش آمریکا برای مدیریت واحد جهانی را ناکام گذاشته است.

این بیانیه تاکید کرده است: بی تردید رمز بقا و موفقیت نظام و انقلاب در مقاومت و ایستادگی در برابر رژیم های سلطه، پایبندی به آرمانهای اصیل اسلام و تبعیت از ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، هوشیاری در برابر کید فتنه گران و وابستگان به دشمنان بوده است و ملت ایران آنچه را که به این مولفه های بنیادین و مقدس خدشه وارد سازد هیچ گاه نپذیرفته و آن را تلاش و حرکت بیهوده دشمنان خود دانسته و در مقابل آن خواهد ایستاد.

کد مطلب 975655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها