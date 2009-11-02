توسعه گردشگری جنگ نیازمند توجه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر الهی ظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان افزود: گردشگری و میراث معنوی جنگ از مشترکات قابل توجه سازمان میراث فرهنگی و سپاه است و توسعه این روند نیازمند تعامل و همکاری بین این دو نهاد است.

وی ادامه داد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان آمادگی دارد تا در خصوص توسعه موزه شهدا، نصب المانهای شهری با موضوع شهدای دفاع مقدس، گسترش سفرهای راهیان نور، آموزش صنایع دستی به بسیجیان، تخصصی و دانشگاهی شدن راویان کاروانهای راهیان نور همکاری کند.

همچنین در ادامه فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به توانمندیهای بسیج، در خصوص همکاری با سازمان میراث فرهنگی در زمینه حفاظت از اماکن تاریخی و استفاده از توان فنی مهندسی سپاه در جهت توسعه صنایع دستی اعلام آمادگی کرد.

سردار مجید ارجمندی فر به برنامه های راهیان نور سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان اشاره کرد و افزود: سال گذشته بیش از سه هزار و 200 نفر از استان زنجان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.

وی با بیان اینکه تلاش می شود این تعداد امسال به هفت هزار و 400 نفر افزایش یابد، تاکید کرد: سپاه آماده است به منظور رفاه حال گردشگران مناطق عملیاتی، زمینی جهت احداث مجتمع اقامتی گردشگران استان زنجان، در منطقه جنوب کشور واگذار کند.