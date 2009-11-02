فریاد مرگ بر آمریکا به مدلی فراگیر و جهانی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به تبلیغات منفی دخالت جویانه رسانه های غربی در سالروز تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ اعلام داشت: یکی از شیوه های جنگ روانی سیستمهای تحت حمایت انگلیس و آمریکا در ایران ایجاد فضاسازیهای کاذب و تشویق و ترغیب عده ای از شهروندان به قرار گرفتن در بستری است که شروع و خاتمه آن هر دو مبتنی بر مدل باخت - باخت می باشد. آنچه در شرایط امروز کارگردانان اصلی کودتای نرم در ایران به دنبال آن هستند فراهم آوردن چنین فضایی به خصوص در بعضی مراکز علمی است چرا که هر گونه خدشه به آن صرفا سود خالص برای دشمنان را به همراه دارد.

جزایری افزود: نحوه رفتار بخشهای مربوط نظام در جریان کودتای آمریکایی - انگلیسی اخیر که توسط مزدورانشان در ایران به اجرا گذاشته شد به گونه ای بوده است که تاکنون طیف قابل ملاحظه ای از پیاده نظام جریان فتنه شناسایی و به موقع با آنها برخورد خواهد شد.

معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین سعه صدر نمی تواند به عناصر برانداز و دنباله های کودتای نرم اجازه فتنه گری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبه های برون مرزی کودتا را با چالش جدی مواجه سازد.

وی اظهار داشت: با وجود همه تلاشهای دشمن، کشورمان در شرایط بسیار خوب و رو به رشد و توسعه قرار دارد و بر خلاف کسانی که تلاش می کنند وضعیت را به اصطلاح بحرانی نشان دهند، همه عوامل گویای کذب بودن این ادعای خارجیها و برخی اشخاص و جریانات مسئله دار داخلی است. البته این یک واقعیت است که ما در یک جنگ تمام عیار نرم با دشمنان دین و مملکت هستیم. لیکن به فضل الهی هیچ گونه بحرانی نداریم. در عین حال مخالفان ما و به خصوص حکومت آمریکا در منجلاب بحران های خود ساخته ( مسائل داخلی و خارجی) و به خصوص در عراق و افغانستان دست و پا می زند.

جزایری در خصوص گروه های تصمیم گیری در آمریکا اظهار داشت: بررسی برخی اتاقهای فکر رژیم ایالات متحده آمریکا و تصمیم سازان و تصمیم گیران آمریکایی حاکی از ضعف مفرط بینشی و تحلیلی از اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران است. این مسئله به حدی آشکار است که استراتژیستهای آمریکایی و انگلیسی با وجود ادعاهای عجیب و غریب مبنی بر حضور و نفوذ در سایر جوامع و کشورها از کمترین درک صحیح نسبت به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران و قله این کوه رفیع یعنی مدل حکومتی ولایت فقیه عاجز و ناتوان هستند و بعضا گزارشات ارائه شده از سوی این مراکز در اتاقهای فکر داخلی با تمسخر روبرو می شوند.

وی افزود: اگر نهضت نرم افزاری و علمی در مراکز علمی و پژوهشی کشور ما در مسیر درست خود قرار گیرد با توجه به وجود آموزه های دینی سرشار و گران سنگ در میان اندیشمندان و فرهیختگان و به خصوص روحانیت معزز ایران اسلامی و سایر کشورهای اسلامی، غرب و تفکر و اندیشه لیبرال دموکراسی در برابر آن کوچکترین حرفی برای گفتن نخواهند داشت و بر این اساس آینده بشریت تعلق به آموزه های دینی ناب محمدی (ص) دارد.







