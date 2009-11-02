آمریکا و روسیه مذاکرات هسته ای خود را از سرمی گیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه ضمن اعلام این مطلب عنوان کرد : در فاصله زمانی 19 تا 30 اکتبر، مذاکرات عادی روسیه و آمریکا در مورد پیمان جایگزین پیمان استارت یک ( پیمان کاهش سلاح های استراتژیک ) در ژنو برگزار شد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه، نمایندگان دو کشور مذاکرات خود را ادامه می دهند تا در مورد جزئیات این پیمان جدید به توافق برسند و سپس متن آماده شده برای امضا در اختیار "دیمیتری مدودف" و "باراک اوباما" روسای جمهور دو کشور قرار می گیرد و این متن باید تا تاریخ 5 دسامبر سال جاری ( 14 آذر ) به امضای آنها برسد.

دور جدید مذاکرات همانند مذاکرات قبلی در ژنو برگزار می شود.

پیمان استارت 1 در سال 1991 بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا درباره کاهش و محدود سازی سلاحهای تهاجمی استراتژیک امضا شده بود که اعتبار آن در روز پنجم دسامبر سال جاری به پایان می رسد.