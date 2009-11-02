۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

آمریکا و روسیه مذاکرات هسته ای خود را از سرمی گیرند

آمریکا و روسیه از تاریخ 9 نوامبر ( 18 آبان ) مذاکرات هسته ای خود در مورد پیمان جایگزین پیمان استارت یک را از سر می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه ضمن اعلام این مطلب عنوان کرد : در فاصله زمانی 19 تا 30 اکتبر، مذاکرات عادی روسیه و آمریکا در مورد پیمان جایگزین پیمان استارت یک ( پیمان کاهش سلاح های استراتژیک ) در ژنو برگزار شد.

بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه، نمایندگان دو کشور مذاکرات خود را ادامه می دهند تا در مورد جزئیات این پیمان جدید به توافق برسند و سپس متن آماده شده برای امضا در اختیار "دیمیتری مدودف" و "باراک اوباما" روسای جمهور دو کشور قرار می گیرد و این متن باید تا تاریخ 5 دسامبر سال جاری ( 14 آذر ) به امضای آنها برسد.

دور جدید مذاکرات همانند مذاکرات قبلی در ژنو برگزار می شود.

پیمان استارت 1 در سال 1991 بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا درباره کاهش و محدود سازی سلاحهای تهاجمی استراتژیک امضا شده بود که اعتبار آن در روز پنجم دسامبر سال جاری به پایان می رسد.

