کتاب "البته واضح و مبرهن است که..." در خبرگزاری مهر نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ضیاء موحد در این نشست با اشاره به انگیزه خویش در نگارش کتاب" البته واضح و مبرهن است که..." تأکید کرد: در ابتدا تصور می‌کردم که چگونه نوشتن مقاله جزء آموزشهای اولیه است اما بعد معلوم شد که چنین آموزشی وجود ندارد.

سعید ناجی مدرس فلسفه برای کودکان نیز در این نشست ضمن تقدیر از دکتر موحد، نثر کتاب را روان و ساده خواند و مثالهای مورد اشاره در این کتاب را آموزنده و کاربردی توصیف کرد و در عین حال جای تمرین را در این کتاب خالی دانست.

کتاب" البته واضح و مبرهن است که ..." نوشته دکتر ضیاء موحد در باب آموزش مقاله ‌نویسی است که به‌ تازگی از سوی نشر نیلوفر به چاپ دوم رسیده است.

دکتر موحد مدیر گروه منطق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در این کتاب یکی از دلایل افول علوم انسانی در ایران را ناشی از مشکلات مقاله‌نویسی می‌داند.

نویسنده با آوردن مثالهای بومی در طرح مباحث به فهم مفاهیم و موضوعات کمک کرده است. در این کتاب اجزای مقاله تشریح شده و از واژه‌نامه دو زبانه، فهرست اعلام و کتابشناسی برخوردار است.

کتاب "البته واضح و مبرهن است که..." زبانی رسا و بی‌تکلف دارد و نویسنده در این کتاب نوشتن را مهارت می‌داند که شاید تنها با آموزش مستقیم نتوان به آن دست یافت.

مشروح این نشست به زودی در معرض دید و نظر خوانندگان مهر قرار خواهد گرفت.