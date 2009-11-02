کرمانشاه می تواند در باغبانی حرف اول را در غرب کشور بزند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حمید جهانگیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه استان کرمانشاه استعداد بالایی در بخش کشاورزی و خصوصا زیر بخش باغبانی دارد، اظهار داشت: بدلیل اختلاف ارتفاع مناطق استان، شاهد تنوع اقلیمی در شهرستانهای مختلف استان هستیم، بگونه ای که هم مناطق گرمسیر، هم معتدل و هم سردسیر را در استان داریم و این امر سبب شده استان پتانسیل بالایی در بخش کشاورزی و خصوصا باغبانی داشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر استان کرمانشاه بر خلاف سایر نقاط کشور با بحران کمبود آب نیز مواجه نیست و می توان گفت که ظرف سه تا هفت سال آینده با تکمیل و بهره برداری از سدهای در حال احداث، استان کرمانشاه حرف های زیادی در زمینه منابع آبی برای گفتن خواهد داشت و همین می تواند به توسعه باغبانی کمک کند.

جهانگیری تصریح کرد: در حال حاضر کار تهیه آمار و مستندات مربوط به باغات استان را در دست انجام داریم که در این طرح که از حدود یک ماه پیش با استفاده از توان بخش خصوصی آغاز شده تمام باغات استان با استفاده از تکنولوژی GIS مورد سنجش قرار می گیرد و علاوه بر سطح دقیق باغات استان، ارقام و تعداد بهره برداران نیز مشخص خواهد شد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه میانگین تولید سالانه محصولات باغی استان در حال حاضر را حدود 200 هزار تن اعلام کرد.

وی در ادامه توسعه باغات دیم را از برنامه های سازمان دانست و گفت: سال گذشته حدود سه هزار هکتار باغ دیم با محوریت باغات بادام در استان احداث شد و پیش بینی می شود امسال نیز حدود همین میزان باغ دیم با محوریت باغات بادام، انگور و گل محمدی در استان احداث گردد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه باغات دیم در مناطق با ارتفاع بالای هزارو500 متر از سطح دریا احداث می شود، گفت: به جز شهرستانهای قصرشیرین و سرپل ذهاب، دیگر نقاط استان برای احداث این باغات مستعد هستند.

وی با بیان اینکه می توان در استان 200 تا 300 هزار هکتار باغ احداث کرد، گفت: باید در کنار احداث باغات به صنایع فرآوری و بسته بندی نیز توجه کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: در توسعه باغات بدنبال انتخاب محصولاتی هستیم که بیشترین تطابق را با شرایط اقلیمی و اجتماعی مناطق داشته باشد.

وی در خصوص فعالیتها در زمینه تولید نهال، با بیان اینکه پایه و اساس فعالیتهای باغبانی تولید نهال است، گفت: در حال حاضر ده نهالستان در استان وجود دارد و امسال هم در دشت ذهاب یک نهالستان بسیار خوب در سطح 54 هکتار طراحی کرده ایم و داخل این نهالستان یازده هکتار باغ مادری دیده ایم و برای تولید سالانه پنج تا ده میلیون نهال و اندام های گیاهی در این نهالستان برنامه ریزی شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در خصوص وضعیت گلخانه های استان نیز گفت: سابقه گلخانه داری در استان کمتر از ده سال است و در این زمینه استان جوانی هستیم. از سال 1380 کار احداث گلخانه در استان شروع شد، ولی بدلیل ضعف اطلاعات و تکنولوژی این گلخانه ها با مشکلات زیادی مواجه شدند که تا امروز نیز این مشکلات باقی است.

جهانگیری افزود: برنامه های وسیعی برای توسعه گلخانه ها داریم، ولی هدف ما دیگر احداث گلخانه های سنتی نیست، بلکه بدنبال آنیم که از تکنولوژی روز دنیا در این عرصه بهره بگیریم.

وی توسعه محصولات جدید را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و گفت: با قاطعیت و بر اساس مطالعات می گوییم که می توان در استان زعفران کشت کرد و در سطح 10 هکتار کشت پیاز زعفران را شروع کرده ایم که نتایج آن ظرف دو تا سه سال آینده منتشر می شود، ضمن اینکه با یک کار برنامه ریزی شده عملیات احداث مزارع زعفران را هم در دستور کار قرار داده ایم.

جهانگیری افزود: در خصوص احداث باغات پسته نیز نقاط مستعد را شناسایی کرده ایم و در حال حاضر در سطح محدود در منطقه چله گیلانغرب این محصول را داریم.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با نادرست دانستن این تصور که استان کرمانشاه در باغبانی پتانسیل ندارد، خاطر نشان کرد: کرمانشاه در بحث باغبانی می تواند در غرب کشور حرف اول را بزند.