هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات شهری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفت ایرانول نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سازنده روغن موتور که نقش به سزایی در سیستم حمل و نقل و خدمات شهری دارد در این نمایشگاه شرکت می کند.

شرکت نفت ایرانول اعلام کرد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی با توجه به گسترش مداوم شهرها و نیازهای عمومی به خصوص در حوزه حمل و نقل و خدمات شهری که گاهی تبدیل به یک معضل در شهرهای بزرگ می شود خدمت ارزنده ای به پیشرفت صنعت حمل و نقل کشور می کند.

هدف از حضور شرکت نفت ایرانول در این نمایشگاه معرفی محصولات و دستاوردهای جدید این مجموعه به عنوان یکی از صنایع مهم و اصلی وابسته به حمل و نقل است.

شرکت نفت ایرانول همچنین از علاقمندان دعوت کرده تا از تاریخ 11 الی 14 آبان ماه همه روزه از ساعت 9 لغایت 16 در سالن شماره 6 نمایشگاه بین المللی تهران از این غرفه این شرکت بازدید کنند.

