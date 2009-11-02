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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۹

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات شهری برگزار می شود

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و خدمات شهری با حضور صنایع حمل و نقل داخلی و خارجی و صنایع وابسته از 11 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفت ایرانول نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سازنده روغن موتور که نقش به سزایی در سیستم حمل و نقل و خدمات شهری دارد در این نمایشگاه شرکت می کند.

شرکت نفت ایرانول اعلام کرد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی با توجه به گسترش مداوم شهرها و نیازهای عمومی به خصوص در حوزه حمل و نقل و خدمات شهری که گاهی تبدیل به یک معضل در شهرهای بزرگ می شود خدمت ارزنده ای به پیشرفت صنعت حمل و نقل کشور می کند.

هدف از حضور شرکت نفت ایرانول در این نمایشگاه معرفی محصولات و دستاوردهای جدید این مجموعه به عنوان یکی از صنایع مهم و اصلی وابسته به حمل و نقل است.

شرکت نفت ایرانول همچنین از علاقمندان دعوت کرده تا از تاریخ 11 الی 14 آبان ماه همه روزه از ساعت 9 لغایت 16 در سالن شماره 6 نمایشگاه بین المللی تهران از این غرفه این شرکت بازدید کنند.

کد مطلب 975688

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