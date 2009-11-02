روسیه متعهد به پیگیری توافقات 1+5 با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی راشا تودی، "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو امیدوار است در آینده نزدیک پاسخ آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با بازدید نمایندگان آن در اواخر ماه اکتبر از مرکز هسته ای ایران در حومه شهر قم را دریافت کند.

لاوروف پس از مذاکراه با "دیوید میلی باند" اظهار داشت: "ما با همکاران بریتانیایی خود در این مورد هم عقیده هستیم که اکنون متمرکز شدن بر سه اصل که بازتاب دهنده توافقات حاصله در دیدار اول اکتبر در ژنو هستند، ضرورت دارد. اول، تحقق نمودار عرضه سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران؛ دوم بازرسی از مرکز حومه شهر قم که اطلاعات اولیه حاکی از این هستند که ایران با بازرسین آژانس در این بازدید همکاری کرده است و توافق سوم که مهم تر از همه است، فراخوان دیدار آتی نمایندگان 1+5 و ایران است.

به گفته وزیر خارجه روسیه، طی این دیدار باید در رابطه با پیشنهادهایی که نمایندگان 1+5 در ماه مه 2009 به ایران ارائه کرده بودند با در نظر داشتن ایده هایی که در پاسخ به این پیشنهادها ایران مطرح کرد، تبادل نظر صورت می گیرد.