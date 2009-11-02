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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

آغاز کار هیئت انتخاب فیلم‌های کوتاه، مستند و پویانمایی فیلم فجر

آغاز کار هیئت انتخاب فیلم‌های کوتاه، مستند و پویانمایی فیلم فجر

کار هیئت انتخاب بخش فیلم‌های کوتاه، مستند و پویانمایی بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال با توجه به اینکه زمان دریافت آثار کوتاه، مستند و پویانمایی 30 آبان‌ماه اعلام شده، هیئت انتخاب فعالیت خود را برای بررسی آثار رسیده آغاز کرده است.

با توجه به اینکه فیلم‌های کوتاه و مستند متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر از میان آثار به نمایش درآمده در جشنواره‌های معتبر سینمایی این دو حوزه از جمله جشنواره فیلم کوتاه تهران و جشنواره سینما حقیقت انتخاب می‌شوند قاعدتا بازبینی  این آثار می تواند زودتر از فیلم‌های بلند آغاز و اسامی فیلم‌های منتخب اعلام شود.

در بخش نقش خیال (مسابقه آثار پویانمایی)  یک سیمرغ بلورین به بهترین کارگردانی پویانمایی کوتاه و نیمه بلند و یک سیمرغ بلورین نیز نصیب بهترین کارگردان پویانمایی بلند می‌شود.

پارسال فیلم‌های "خانه فاطمه کجاست ؟" ساخته فریدون نجفی سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه، "چه سرسبز بود دره ما" ساخته تورج اصلانی سیمرغ بلورین بهترین مستند کوتاه و نیمه بلند و "عکس ناتمام بهمن جلالی" ساخته تورج ربانی سیمرغ بلورین بهترین مستند بلند را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 975696

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