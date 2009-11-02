به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در این پیام با بیان این مطلب که در تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی، شاهد حوادث تلخ و شیرین فراوانی بودهایم که کالبدشکافی این حوادث ما رابه عبرتها و حکمتهای آموزندهای رهنمون خواهد شد آورده است: «سیزدهم آبان که به حق روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده است تداعیکننده سه رخداد سرنوشتساز تاریخی است که نقطه عطف همه آنها تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) است که حضرت امام خمینی (قدس) از آن به عنوان «انقلاب دوم» یاد کردند.
وزیر بهداشت در ادامه این پیام آورده است: دانشجویان بیدار و رسالت مدار مسلمان با خلق این حماسه دیگر بار ثابت کردند که حضور فعال و با نشاط آنان در عرصههای سیاسی و اجتماعی که نشئت گرفته از شور و شعور انقلابی و بصیرت اعتقادی و سیاسی است میتواند تضمینی بر تداوم خط اصیل انقلاب اسلامی و حافظ دستاوردهای ارزشمند آن باشد.
در ادامه این پیام آمده است: 13 آبان به راستی نقطه عطفی در تاریخ مبارزات حقطلبانه ملت شجاع ایران است و بزرگداشت آن، رسالتی است که بر دوش آحاد این کشور اعم از پیر و جوان سنگینی میکند و من یقین دارم که ملت بزرگ و سربلند ایران – خصوصاً دانشگاهیان و دانشجویان عزیز – و نسلهای آینده هرگز این روز تاریخی و سرنوشتساز را از یاد نخواهد برد. روزی که با صلابت سخنان افشاگرانه حضرت امام (ره)، خون امت به جوش آمد و همراه با نیروی مردمی، انقلابی دیگر در گرفت که پایههای سست کاخ استکبار را به لرزه درآورد و ابهت پوشالی امریکای جهانخوار در چشم مردم جهان رنگ باخت.
دستجردی در ادامه این پیام اظهار امیدواری کرده است که همه دانشگاهیان و دانشجویان عزیز همراه و همگام با ملت شریف ایران به منظور تجدید میثاق با روح پرفتوح حضرت امام (ره) و تبعیت از مقام معظم رهبری در مراسم بزرگداشت یومالله سیزدهم آبان به صورت فعال و گسترده شرکت نموده و با حماسه حضور خویش، فریاد حقجویی و عدالتخواهی خود را به گوش جهانیان برسانند.
وزیر بهداشت در خاتمه این پیام آورده است: 13 آبان را به عنوان روزی که پیامآور عزت و شرف است گرامی میداریم و به روان پاک دانشآموزان و دانشجویانی که جان خود رادر راه سربلندی ایران عزیز در سالهای قبل و پس از انقلاب اسلامی و دوران پرافتخار دفاع مقدس فدا کردند درود میفرستیم.
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