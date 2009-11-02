واگذاری زمین در شهرهای خراسان جنوبی بیش از تقاضا است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند ظهر دوشنبه در گردهمایی مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیران مسکن و شهرسازی و اداره کل تعاون مشکلات به منظور بررسی روند واگذاری مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت بر پیگیری جدی مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت تاکید کرد.

وی عنوان کرد: تعاونی‌های مسکن مهر از دو کانال مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن حمایت می‌ شوند که در این راستا مصوب شده واحدهای مسکونی مهر باید در بازده زمانی یکسال تحویل متقاضیان شوند.

مدیرکل تعاون خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون در خراسان جنوبی دو شهر قاین و بیرجند دارای جمعیت بالای 25 هزار نفر جمعیت است، اظهار داشت: در سطح استان بالغ بر 18 شهر دارای جمعیت زیر 25 هزار نفر م ‌باشد.

خوشایند به تشکیل 50 تعاونی در 18 شهر زیر جمعیت 25 هزار نفر استان اشاره کرد و بیان داشت: بالغ بر پنج هزار و 500 نفر متقاضی در سایت تعاون استان ثبت نام کرده ‌اند که از این تعداد دو هزار و 385 نفر واجد شرایط شناخته شده ‌اند.

وی با اشاره به اینکه برای تمام متقاضیان زمین در اختیار اتحادیه قرار گرفته و تاکنون پنج هزار و 436 قطعه زمین آماده ‌‌سازی شده تحویل تعاونی‌‌ها شده است، عنوان کرد: با سیاست ‌گذاری‌‌های خوب دولت مشکل خاصی در بحث مسکن مهر وجود ندارد و چنانچه تعاونی با مشکل روبرو شد به اداره‌ کل تعاون منعکس کند تا پیگیری‌‌های لازم به عمل آید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی نیز مقوله مسکن و اشتغال را از دغدغه‌های دولت دانست و گفت: رفع مشکل مسکن در خراسان جنوبی نیازمند عزم همگانی از طریق بنیاد مسکن، مسکن و شهرسازی و تعاونی مسکن است.

علی اصغر آسمانی ‌مقدم با اشاره به اینکه در حال حاضر ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها در سطح استان‌ها به دو قسمت تقسیم شده است، اظهار داشت: هم اکنون تسهیلات به مسکن مهر با توجه به جمعیت شهرهای زیر و بالای 25 هزار نفر ارائه می ‌شود.

وی با اشاره به اینکه سهمیه تسهیلات استان باید ظرف مدت دو ماه آینده جذب شود، تصریح کرد: این سهمیه برای شهرهای زیر 25 هزار نفر سه هزار و 127 واحد و در شهرهای بالای 25 هزار نفر حدود دو هزار و 500 واحد مسکونی تعیین شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: جذب 50 درصدی این تسهیلات تا 15 آبان ‌ماه جاری نیازمند تعامل بیش از پیش نهادهای مربوطه است.

آسمانی‌مقدم در زمینه بانک ‌های مسکن نیز گفت: خط اعتباری ویژه تسهیلات مسکن مهر به مدیریت شعب بانک مسکن استان اختصاص یافته و این بانک موظف به پرداخت تسهیلات است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: بانک مسکن باید به تمام تعاونی‌های مسکن مهر که به مرحله دریافت تسهیلات اعم از آماده‌ سازی و ساخت دست یابند تسهیلات آماده‌‌سازی به مبلغ 10 میلیون ریال و تسهیلات ساخت به مبلغ 150 میلیون ریال پرداخت کند.