بخش ایران در باشگاه مطبوعات شهر کراچی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال اعلام آمادگی باشگاه مطبوعات کراچی برای راه اندازی بخش ایران در محل این باشگاه ، با پیگیری های به عمل آمده توسط سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی ، بخش یادشده با حضور شاکری سفیرجمهوری اسلامی ایران در پاکستان و مسعود محمد زمانی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران رسماً افتتاح شد . بخش ایران شامل سه قسمت می باشد :

-پخش برنامه های شبکه های تلویزیونی کشورمان از طریق نصب یک تلویزیون 40 اینچ به همراه یک دستگاه گیرنده امواج ماهواره ای کانال های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سالن مرکزی باشگاه مطبوعات کراچی.

-اهداء یک مجموعه کتاب با موضوعات متنوع سیاسی ، فرهنگی-ادبی ، هنری و ... مربوط به کشورمان.

-راه اندازی کلاس های آموزش زبان و ادبیات فارسی با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران برای خبرنگاران علاقمند به یادگیری زبان و ادبیات فارسی.

در این مراسم سفیرکشورمان ضمن اعلام این که خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کراچی آمادگی دارد تا زمینه های لازم را برای آشنایی خبرنگاران عضو باشگاه مطبوعات با زبان و ادبیات فارسی فراهم آورد، تحقق این امر را ایجاد پنجره ای کوچک برای آشنایی آنان با زندگی ایرانیان دانست. همچنین فاران امتیاز خان و محمداسحاق خانزاده رئیس و دبیرکل باشگاه مطبوعات کراچی از مساعدت های سرکنسولگری و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در کراچی برای راه انداختن بخش ایران تشکر و قدرnانی کردند.

یادآور می شود ;i باشگاه مطبوعات کراچی به عنوان یک نهاد مهم مستقل مدنی، محلی برای تجمع خبرنگاران و همفکری آنان محسوب می شود و با توجه به ابراز علاقمندی در یادگیری زبان و ادبیات فارسی و نیز دریافت مستقیم اخبار مربوط به کشورمان از جمله شبکه های سحر و پرس تی وی، آنها را قادر خواهد ساخت تا اخبار مربوط به تحولات ایران را مستقیماً از کانال های مختلف خبری صدا و سیما دریافت نمایند.

این اقدام سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کراچی با استقبال فوق العاده خبرنگاران محلی مواجه شده و آنها مشتاقانه منتظر حضور در اولین دوره یادگیری زبان فارسی می باشند که بزودی توسط خانه فرهنگ کشورمان برگزار خواهد شد.