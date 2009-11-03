به گزارش خبرنگار مهر، برنامههای سه روز نخست هفته کتاب که از 23 تا 30 آبان در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار میشود اعلام شد.
در روز 23 آبان برنامههای جشن کتاب کتابخانه دانشگاه تهران افتتاح میشود. رونمایی از تمبر ویژه کتابخانه و مرکز اسناد، افتتاح بخشهای جدید کتابخانه و نمایشگاههای هفته کتاب، رونمایی از کتاب "آللوپاتی" نوشته اسدالله حجازی، شاهنامهخوانی و اجرای موسیقی برنامههای روز اول است که "کتابخانه؛ قلب دانشگاه" نام گرفته است.
یکشنبه 24 آبان نشست "نقش دیدگاههای معرفتشناختی در انتخاب روش پژوهش" با سخنرانی بازرگان، پانل تخصصی کتابداران با حضور سرشتی، "معرفی گنجینه نقشههای کتابخانه مرکزی" توسط وثوقی، رونمایی از کتاب دکتر تاجبخش در زمینه پزشکی و دامپزشکی برگزار میشود. این روز "کتابخانه؛ ابزار پژوهش" نام دارد.
در سومین روز این هفته که به "کتابداران دانشگاهی" اختصاص یافته از یک کتاب در حوزه حقوق و هنر رونمایی می شود. این کتاب نوشته مشترک جعفریتبار و گلابچی است. کارگاه قصهگویی، پانل تخصصی کتابداران با حضور سرشتی و شاهی، مثنویخوانی و گردهمایی کتابداران پیشکسوت دیگر برنامههای این روز است.
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