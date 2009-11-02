به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس طاهری روز یکشنبه در نشست تخصصی مسئولان و دست‌اندرکاران حج و زیارت و فرماندهان پلیس فرودگاهها و قضات 17 ایستگاه پروازی حج استانهای کشور در مشهد افزود: حجاج حق ندارند تحت هر عنوان و حتی برای مصارف شخصی با خود مواد مخدر به مناسک حج ببرند و با این اقدام موجب خدشه‌دار شدن شئونات ملی شوند.

وی گفت: مقرر شد مبادی خروجی سفر حج عمره و تمتع به شدت کنترل شود و هر زائری که معتاد به مواد مخدر بود یا مقادیری مواد مخدر به همراه داشت ضمن برخورد قاطع با وی از تشرفش به مناسک حج جلوگیری و مانند سایر متهمان به مراجع قضایی معرفی شود.

طاهری تاکید کرد: تا پیش از این اگر از فردی هنگام تشرف به حج مقادیری مواد مخدر کشف می‌شد فقط مواد کشف شده توقیف و بعد از بازگشت از حج به مراجع قضایی ذیربط معرفی می‌شد، ولی از این پس علاوه بر برخورد قاطع از تشرف این دسته حجاج به حج ممانعت می‌شود.

او افزود: از ابتدای سال تاکنون از مجموع 600 هزار زائری که به حج عمره مشرف شدند یکهزار زائر در ایستگاههای پروازی و مرزهای کشور به جرم حمل مواد مخدر دستگیر و علاوه بر این تعداد 190 نفر هم در کشور عربستان بازداشت شدند. افرادی که در عربستان حتی با یک گرم مواد دستگیر شدند اکنون در زندانهای عربستان بازداشت هستند و در شرایط سخت بسر می‌برند.

قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: کلیه دست‌اندرکاران و مدیران کاروانهای حج در قالب جلسات متعدد نسبت به این امر توجیه شدند و بروشورهایی هم برای اطلاع رسانی مناسب در اختیار زائران قرار گرفته است.