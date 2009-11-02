معرفی 13 سینماگر مستعد مهاجر به هالیوود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این افراد که از استعدادهای جوان سینما از کشورهای آفریقایی و آسیایی هستند، این هفته در کلاس‌ها و کارگاههایی آموزشی شرکت می‌کنند و در مراسمی که چهارم نوامبر در لندن برگزار می‌شود به طور رسمی معرفی خواهند شد.

این افراد عبارتند از دیپو آگبولاجه فیلمنامه نویس آفریقایی، ریز احمد بازیگر پاکستانی، اران کریوی فیلمساز، یان دیمانژ نویسنده و کارگردان، دانیل کالویا بازیگر و نویسنده، شان خان نویسنده و کارگردان، تینگه کریشنان نویسنده و کارگردان، کولتون لی فیلمساز، نهرین میرزا کمپ تهیه‌کننده، مو یونگ فیلمساز، مل نوانگوما نویسنده و فیلمساز، فمی اوگونز بازیگر و اقبال رشید فیلمنامه‌نویس و فیلمساز.

سینماگران نام آشنایی چون آنتوون فیشر، آیریس یاماشیتا، جولی دش و پیترسون ویتمور در جمع هیئت انتخاب استعدادهای مهاجر سینمای بریتانیا در سال 2009 قرار داشتند.

