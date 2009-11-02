به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس طاهری در حاشیه "نشست هماهنگ‌سازی عملیات تشدیدی در کنترل حجاج برای جلوگیری از خروج مواد مخدر"، هر گونه سهل انگاری عمدی و یا غیر عمدی در زمینه برخورد با مواد مخدر و جلوگیری از گسترش اعتیاد در جامعه که به جوانان به عنوان حیات اجتماعی جامعه ضرر می زند را خیانت برشمرد و افزود: بر اساس سیاستهای جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بخشها و دست اندرکاران خاطی بدون اغماض برخورد قاطع خواهد شد.

وی اعلام کرد: همه مراکز و سازمانهای دولتی یا خصوصی و مردم نهاد ترک اعتیاد غیر مجاز کشور چهار ماه فرصت دارند نسبت به تطبیق خود با استانداردها و شرایط لازم اقدام کنند و در غیر این صورت از سوی نیروی انتظامی تعطیل می شوند.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: در راستای اجرای طرح ضربتی که از پانزدهم مهرماه سال‌جاری آغاز شده، کلیه مراکز ترک اعتیاد باید خود را با استانداردها و شرایط لازم از جمله برخورداری از پزشک و روانشناس کشیک و سایر شرایط لازم مانند سرویس های بهداشتی، وضعیت تغذیه ، روشهای سم زدایی موثر ترک اعتیاد و غیره بر اساس دستور العمل وزارت بهداشت تطبیق دهند.

وی گفت: از مجموع یک هزار مرکز ترک اعتیاد دولتی، خصوصی و مردم نهاد در کشور، 70 درصد به طور مجاز و 30 درصد به طور غیر مجاز فعال هستند.

طاهری همچنین با اشاره به یکصد و بیست و چهارمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور دکتر احمدی نژاد در تهران برگزار شد، افزود: در این جلسه فعالیتهای چهار سال گذشته این ستاد و تجزیه و تحلیل راهکارهای مبارزه قاطع با معضل مواد مخدر و جلوگیری از شیوع اعتیاد در جامعه در بخشهای مقابله ، کاهش عرضه در کشور و همچنین جلوگیری از کشت این مواد در افغانستان و افزایش کنترل های مرزی از طریق مذاکره با آن کشور بررسی شد.

وی گفت: بر این اساس مقرر شد حداقل 85 درصد جامعه معتادان کشور از جمله در زمینه اعتیادهای پر خطر تا پایان برنامه پنجم توسعه تحت درمان قرار گیرند.

وی بیان کرد: معتادان حرفه ای انواع مواد مخدر اعم از سنتی همچون تریاک تا هروئین و انواع مواد مخدر صنعتی را استعمال می کنند.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اضافه کرد: به دلیل ناقص بودن قوانین در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی ، این دسته از قاچاقچیان بعد از دستگیری و آزادی دوباره به این اقدام مبادرت می کنند در صورتی که تشدید برخورد با آنان نقش مهمی در کاهش معضل شیوع توزیع و مصرف مواد مخدر از جمله مواد مخدر صنعتی دارد.

وی در ادامه تشدید برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی را از جمله سیاستهای تصویبی و اقدامات انجام شده ستاد مبارزه با مواد مخدر ذکر کرد.

طاهری یکی از روشهای موثر درمان معتادان به مواد مخدر از جمله تریاک را استتفاده از شیوه جایگزینی شربت تریاک دانست و گفت: وزارت بهداشت در تدوین قرارداد درمانی این دارو اقدامات لازم را انجام داده و مطالعات آزمایشی آن نیز به طور مطلوب انجام شده است.

وی اظهار داشت: توزیع شربت تریاک که تا آخر امسال به طور کامل بین 600 هزار معتاد به تریاک کشور توزیع می شود، به نوعی بین توزیع کننده و مصرف کننده مواد مخدر فاصله ایجاد کرده و باعث می شود بتدریج وابستگی فرد معتاد به مواد مخدر کاهش یابد.

وی از انجام توافقات سه جانبه مقامات ایران،‌ افغانستان و پاکستان در خصوص مبارزه با سوداگران مرگ خبر داد و گفت : بر اساس این توافقات مقرر شد که ایران در طول مسیر مرزهای مشترک خود به منظور برخورد با قاچاق مواد مخدر فعالیت‌های مشترک را شدت بخشد و همچنین مقرر شده دفتر مرکزی عملیاتهای مشترک در ایران تاسیس شود که در این راستا تاکنون دو عملیات مشترک با افغانستان و پاکستان انجام شده است.