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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

محمد جواد کامیاب:

موانع مسکن مهر در کرمان رفع شده است/مسکن مهر با نظارت جدی مدیریت استان پیگیری می شود

موانع مسکن مهر در کرمان رفع شده است/مسکن مهر با نظارت جدی مدیریت استان پیگیری می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار کرمان با اشاره به رفع موانع موجود در اجرای مسکن مهر گفت: مدیریت استان با جدیت بر روند اجرای مسکن مهر نظارت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کامیاب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان با اشاره به لزوم تسریع در ساخت مسکن مهر در کرمان اظهار داشت: موانع موجود در اجرای مسکن مهر در کرمان برطرف شده است و مدیریت استان کرمان با جدیت پیگیر اجرایی شدن این طرح است.

وی با اشاره اینکه یکی از مشکلات این طرح دریافت تسهیلات بانکی بود افزود: با پیگیریهای صورت گرفته هم اکنون متقاضیان این طرح با سهولت کامل می توانند تسیهلات لازم را دریافت کنند.

معاون عمرانی استاندار کرمان خاطر نشان کرد: 25 هزار و 582 نفر تاکنون وام ساخت و 5 هزار و 458 نفر وام تسهیلات آماده سازی زمین را دریافت کرده اند.

کامیاب افزود: در همین راستا تاکنون 216 تعاونی مسکن مهر در استان کرمان در حال فعالیت می باشد.

وی گفت: در ابتدا این طرح 49 هزار نفر در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده اند که پس از پالایش به 37 هزار نفر رسیدند و هم اکنون نیز 21 هزار و 137 نفر عضو این طرح در کرمان می باشند.

 

کد مطلب 975728

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