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۱۱ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

همایش ملی نجوم و اختر فیزیک در دانشگاه شهید چمران برگزار می شود

همایش ملی نجوم و اختر فیزیک در دانشگاه شهید چمران برگزار می شود

همایش ملی نجوم و اختر فیزیک به مناسبت سال جهانی نجوم روزهای 9 و 10 دی ماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مهلت ارسال درخواست شرکت در همایش ملی نجوم و اختر فیزیک 30 آبان ماه است و به زودی فراخوان مقالات از طریق پایگاه اطلاع رسانی این دانشگاه به نشانی www.scu.ac.ir منتشر می‌شود و همه علاقه مندان می توانند در این همایش حضور یابند.

نخستین همایش ملی نجوم، اختر فیزیک و کیهانشناسی به مناسبت سال جهانی نجوم اردیبهشت ماه امسال به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار شد و دانشگاه شهید چمران با داشتن گروه فیزیک و انجمن های علمی فعال این گروه، میزبانی دومین همایش نجوم و اختر را عهده دار شده است.

این همایش با همکاری انجمن نجوم ایران برگزار می شود.

کد مطلب 975729

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