عملکرد کارخانه سیمان "فارس نو" تحت کنترل است/نصب سیستم مانیتورینگ

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این جوابیه آمده است: "محل کارخانه فوق الذکر در سالهای گذشته توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست کشور مشخص شده و چون این کارخانه بر روی گسل قرار داشته جابجایی مختصری صورت گرفته که مدیریت کارخانه ملزم به تهیه و ارائه ارزیابیهای زیست محیطی شده و به سازمان مرکزی نیز انعکاس داده است. همچنین عملکرد این کارخانه به طور مستمر تحت کنترل و بررسی کارشناسانه کارشناسان محیط زیست شهرستان فیروزآباد و استان فارس میباشد".

"کارخانه ملزم شده که سیستم آنلاین مانیتورینگ را نصب کند که این سیستم خروجی کارخانه را به صورت لحظه ای در اختیار کارشناسان مرکز قرار می دهد و به طور دائم تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد بنا بر این از مدیریت کارخانه خواسته شده که این سیستم را نصب کنند که طبق گزارشات واصله این سیستم هم اکنون بر روی دودکشهای خروجی گرد و غبار نصب شده و مدیریت کارخانه منتظر نصب خط تلفن مربوطه جهت اتصال این سیستم به شبکه on line monitoring اداره کل است و بدیهی است که حفاظت محیط زیست استان بر حسب وظایف قانونی کارخانه مذکور سایر کارخانه های آلاینده را به صورت مستمر تحت کنترل و رفع آلودگی، نظارت و پیگیری قرار می گیرد".

در بخشی از خبر عنوان شده که (محیط زیست فارس بر روی واحد های تولیدی آلاینده آنچنان نظارت نمی کند و در سکوتی مبهم فرو رفته و واکنش پرقدرتی مبنی بر جلوگیری از فعالیت این واحدها نشان نمی دهد)در جواب به به این ادعای غیر کارشناسانه و تعمدانه بایستی گفت که این جمله ها در جهت زیر سئوال بردن تلاش کارشناسان و پرسنل فعال این اداره کل بوده است و لازم بود که خبرنگار مذکور قبل از گردآوری چنین مطلبی، بخشی از کارنامه فعالیتهای زیست محیطی در زمینه کنترل و استقرار صنایع توسط این اداره کل را به صورت دقیق و کارشناسانه مطالعه می فرمود و پیگیری سرپرستی، معاونت و کارشناسان این اداره کل را در خصوص کنترل این صنایع و کلیه صنایع آلاینده با نوشتن این خبر زیر سئوال نمی برد.

در حال حاضر به طور مکرر کارشناسان محیط زیست واحدهای آلاینده را تحت کنترل دارند به طوریکه طی سه ماه گذشته در راستای اجرای ظوابط 23 مورد اخاطر رفع آلودگی زیست محیطی به واحدهای آلاینده استان ابلاغ شده است و مرتبا به صنایع آلاینده اخطارهای لازم داده می شود. در خصوص این کارخانه نیز دو دستگاه الکتروفیلتر و 30 دستگاه bag filter بر روی دودکشهای خروجی گرد و غبار نصب کرده و واحد مستقلی تحت عنوان واحد محیط زیست در کارخانه تشکیل داده و 35 هکتار فضای سبز را دارد.

در پایان اضافه می شود که در خصوص ادعای خبرنگاری خبرگزاری مهر مبنی بر اینکه تلاشهای یک هفته ای این خبرنگار برای گفتگو با سرپرست محیط زیست در خصوص این کارخانه بی نتیجه مانده ضمن ابراز تاسف از این ادعاهای نامناسب بایستی گفت که سرپرست محیط زیست استان طی دعوتنامه رسمی سازمان حفاظت محیط زیست در هفته گذشته در دو سمینار متوالی مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست در شهر مشهد مقدس بوده اند و علیرغم اینکه در سمینار حضور داشتند اما خبرگزاری مهر موضوع آلودگی این کارخانه را از واحد خبر روابط عمومی و آموزش استان استعلام کرده و جوابیه لازم از طریق روابط عمومی به شخص خبرنگار منتقل شد که در چاپ این گزارش اشاره به به پاسخ روابط عمومی در این خصوص نشده است.

در پایان تاکید می شود اولویت محیط زیست استان در بخش محیط زیست انسانی کنترل و نظارت بر صنایع برابر با ضوابط، مقررات و قوانین مربوطه می باشد.

پاسخ مهر

-در متن این جوابیه آمده است خبرنگار مذکور قبل از گردآوری چنین مطلبی، بخشی از کارنامه فعالیتهای زیست محیطی در زمینه کنترل و استقرار صنایع توسط این اداره کل را به صورت دقیق و کارشناسانه مطالعه می کرد که البته قبل از انتشار این گزارش چنین امری صورت گرفت و به نظر می رسد محیط زیست استان فارس نیز باید با نگاهی به گذشته پیرامون حوادث و اتفاقات رخ داده برای مناطقی نظیر تالاب پریشان متوجه باشد که اقدامات مقتدرانه ای که محیط زیست در این منطقه می توانست انجام دهد شاید از بروز فاجعه زیست محیطی در این منطقه جلوگیری می کرد.

در جریان مسئله تالاب پریشان واحدهای مختلفی در محدوده این منطقه فعالیتهای خود را آغاز کردند که همواره برخی از کارشناسان و دوستداران محیط زیست معتقد بودند که فعالیت این واحدها در محدوده پریشان خسارت بار است که چنین نیز شد.

- در متن جوابیه نسبت به اقدامات کنترلی محیط زیست سخن به میان آمده و در این خصوص نیز باید گفت تمام اقدامات زمانی جزئی از کارنامه موفق کاری محسوب می شود که نتیجه بخش باشد.

در گزارشی که خبرگزاری مهر از کارخانه سیمان منتشر کرده عکسهایی نیز انتشار یافته که دودهای خورجی از دودکشهای این واحد را به خوبی نشان می دهد و معلوم نیست الزاماتی که محیط زیست برای کارخانه مذکور مطرح کرده پس چرا هنوز موثر واقع نشده همچنین خبرگزاری مهر نیز اعلام کرد که کارخانه مذکور سیستم های فیلتر را دارد اما در برخی مواقع خاموش است.

- ارائه اخطار صرف زیست محیطی به یک واحد آلاینده ضامن تغییر روند یک کارخانه نیست و به ضامن اجرایی محکمی نیاز دارد تا در صورت عدم تغییر در روند یک واحد آلاینده با آنها برخورد قانونی شود همان نکته ای که خبرگزاری مهر از آن به عنوان عدم اقتدار و قدرت محیط زیست در جلوگیری از آلایندگی کارخانه مذکور یاد کرده است.

-خبرنگار مهر ظرف یک هفته گذشته خواستار مصاحبه حضوری با سرپرست محیط زیست شده بود و چنانچه این امکان فراهم نبود این امر می توانست از طریق یکی از معاونتها دنبال شود که البته نشد.