به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله رمضانی گفت: آگاهی افکار عمومی درباره ازدواج، اجرای طرح آموزش ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار، ترغیب زوجهای جوان به آموزههای فرهنگ دینی، کاهش هزینههای زوجین برای تهیه اسباب، لوازم و مایحتاج اولیه زندگی و معرفی تسهیلات رفاهی دستگاههای مختلف برای برگزاری مراسم ازدواج جوانان از اهداف برگزاری این جشنواره است که از 28 آبان تا دوم آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
وی افزود: اولویت بخشی سیمای بصری شهر با محوریت تبریک و آموزههای ازدواج آسان، بهنگام و پایدار به عنوان یکی از مولفههای زندگی شهری در پرتابلها، بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به مناسبت روز خانواده در دستور کار قرار دارد.
مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: 123 جشن ویژه فرخندهروز ازدواج تنها زوج معصوم عالم خلقت در سطح 123 ناحیه با همکاری شواریاریها و مساجد سطح مناطق 22 گانه برگزار می شود.
رمضانی اجرای برنامههای متنوع اجتماعی و فرهنگی و تقدیر از زوجهای موفق را از دیگر برنامههای اداره کل فرهنگی شهرداری تهران به مناسبت روز ازدواج و خانواده عنوان کرد.
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