به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد استدیوی میرو ویژن سئول این فیلم را به کارگردانی ایم سانگ سو بازسازی خواهد کرد. نسخه اولیه " مستخدم" به کارگردانی فیلمساز نامدار کره‌ای کیم کی یونگ در سال 1960 ساخته شد.

فیلم داستان خانواده یک معلم موسیقی را بازگو می‌کرد که با آمدن مستخدمی به خانه دچار مشکلات عدیده می‌شدند. این فیلم پس از تبدیل به نسخه دیجیتال، با حمایت مارتین اسکورسیزی در جشنواره کن 2008 به نمایش درآمد. جئون دو یئنو در سال 2007 برای بازی در فیلم "خورشید پنهان" برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن شد.

از دیگر فیلم‌های او می‌توان به "دشمن عزیز من" ،"پایان خوش" و " تو خورشید منی" اشاره کرد. ایم سانگ سو نیز پیشتر با فیلم‌های "آخرین فریاد رئیس جمهور" در جشنواره کن و " همسر یک وکیل خوب " در جشنواره ونیز شرکت داشته است.

فیلمبرداری فیلم "مستخدم" اوایل سال آینده میلادی آغاز خواهد شد و در نیمه سال 2010 همزمان با پنجاهمین سالگرد نمایش نسخه اولیه در کره اکران می‌شود.