بیماری تب برفکی اقتصاد و صنعت دام 100 کشور دنیا را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کیت سامپشن ظهر دوشنبه در کارگاه منطقه ای آموزشی تب برفکی در ارومیه افزود: برای کنترل این بیماری در منطقه خاورمیانه کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا در نظر دارد حلقه ای اتحاد همکاری با حضور 14 کشور دنیا به مرکزیت ایران در منطقه ایجاد کند.

وی از اجرای طرح کنترل مناطق وسیعی از ایران جهت مقابله با بیماری تب برفکی خبر داد و بیان داشت: این طرح بلندمدت است و نباید انتظار داشت نتایج مثبت آن در سالهای آتی بروز پیدا کند.

کیت سامپشن با بیان اینکه در سه سال آینده کمیسیون تب برفکی اتحادیه اروپا حمایت ‌خود را از ایران گسترش می دهد، اظهارداشت: راه‌های جدید و مطلوبی برای کنترل بیماری تب برفکی در سطح بین‌المللی وجود دارد.

وی گفت: امروزه راه و لوازم پیشگیری از بیماری تب برفکی متعدد بوده و این در حالی است که هفت سال گذشته که فاز اول مبارزه با بیماری تب برفکی در سطح بین‌المللی آغاز شد این امکانات وجود نداشت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ویروس تب برفکی ویروسی واگیردار است، افزود: باید کشورهای منطقه دست به دست هم برای مبارزه و کنترل این بیماری اقدام کنند تا نتیجه بهتری حاصل شود.

سامپشن گفت: ابزار متعددی برای کنترل بیماری تب برفکی در آذربایجان غربی وجود دارد که می‌تواند برای پیشگیری این بیماری در ایران موثر واقع شود.

وی با اعلام اینکه ترکیه از روش‌های مطلوب و مناسبی برای کنترل این بیماری بهره می‌گیرد، خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی نیز می‌تواند از تجربیات ترکیه در راستای کنترل هر چه بیشتر این بیماری استفاده کند.