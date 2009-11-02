به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جی ام ای نیوز، مایک ابراهیم معاون دبیرکل کنفرانس ملی علمای فیلیپین گفت: مسلمانان فیلیپین تنها به منطقه خودمختار و مسلمان نشین مینداناو محدود نشده اند بلکه آنها در سراسر این کشور پراکنده هستند.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری فیلیپین با اعلام عذرخواهی از افرادی که از این تغییر آزرده خاطر شده اند گفت که دولت پیشتر عید قربان را روز تعطیل ملی اعلام کرده بود اما براساس اصلاحیه جدید این روز به روز تعطیلی منطقه ای تبدیل شده است.

رئیس جمهور فیلیپین ماه آوریل گذشته اعلام کرده بود که روز عید قربان تعطیلی ملی است اما این قانون در نتیجه درخواست جامعه تجاری فیلیپین به تعطیلی منطقه ای تغییر کرد.

در این میان برخی از رهبران دینی اظهار داشتند که این تغییر نشان دهنده رویکرد دولت نسبت به مسلمانان است.

براساس اظهارات مایک ابراهیم، اولویت دولت فیلیپین رفاه و سنت فرهنگی مسلمانان نیست. به نظر می رسد دولت برای جامعه تجاری بیش از سنتها و اعتقادات مسلمانان احترام قائل است.

وی عامل بسیاری از مشکلات مسلمانان را عدم درک مسائل و احساسات فرهنگی مسلمانان در فیلیپین دانست و گفت: هنگامی که قانون اول و حتی اصلاحیه آن تصویب شد دولت هیچ مشورتی با جامعه مسلمان نداشته است.

